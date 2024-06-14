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Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

14 червня 2024 р. 21:33

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21:33 Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

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21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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19:48 На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

Text

19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

Text

17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

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17:47 Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

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17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

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12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

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12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

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08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

Економіст Олег Устенко переконаний, що Росія знаходиться на місці Радянського Союзу 1988 року, перед тим як відбувся розпад цієї держави. В економічній сфері у держави-агресора розвивається лише військово-промисловий комплекс.

Свою думку Устенко висловив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 14 червня.

Росія повторює долю Радянського Союзу

"Це той період, коли треба було продовжувати витрачати на озброєння, вже було зрозуміло, що на це коштів немає. В кінці кінців, Горбачов відверто заявив, що ми припиняємо нашу участь у гонці озброєнь, оскільки ми не маємо достатньо сил і можливостей, щоб продовжувати", — наголосив експерт. 

Устенко наголосив, що така сама доля чекає і на Росію.

Експерт також вважає, що розмови щодо ймовірного зростання ВВП РФ не варто сприймати серйозно.

"Усе це фільчина грамота щодо статистики і, здається, навіть непридатна для аналізу", — вважає він.

Економіст наголосив, що зростання відбувається лише у військово-промисловому комплексі. Всі інші відгалуження економіки РФ перебувають у застої.

Раніше ми повідомляли, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав країну, яка надає Росії військову допомогу. Йдеться про Північну Корею.

Також російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.

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21:35 Як змінилась робота онлайн-платформ таксі через два місяці після розслідування "Наша Справа"

21:15 Оскаженілий циклон — синоптики попередили, де завтра щедро поливатимуть зливи

21:11 У КМВА повідомили, в які години в Києві вимикатимуть світло в суботу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:00 Хто може звільнитися з лав ЗСУ після року служби — є дві категорії

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19:48 На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

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19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

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17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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