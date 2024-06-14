Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

Економіст Олег Устенко переконаний, що Росія знаходиться на місці Радянського Союзу 1988 року, перед тим як відбувся розпад цієї держави. В економічній сфері у держави-агресора розвивається лише військово-промисловий комплекс.

Свою думку Устенко висловив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 14 червня.

Росія повторює долю Радянського Союзу

"Це той період, коли треба було продовжувати витрачати на озброєння, вже було зрозуміло, що на це коштів немає. В кінці кінців, Горбачов відверто заявив, що ми припиняємо нашу участь у гонці озброєнь, оскільки ми не маємо достатньо сил і можливостей, щоб продовжувати", — наголосив експерт.

Устенко наголосив, що така сама доля чекає і на Росію.

Експерт також вважає, що розмови щодо ймовірного зростання ВВП РФ не варто сприймати серйозно.

"Усе це фільчина грамота щодо статистики і, здається, навіть непридатна для аналізу", — вважає він.

Економіст наголосив, що зростання відбувається лише у військово-промисловому комплексі. Всі інші відгалуження економіки РФ перебувають у застої.

Раніше ми повідомляли, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав країну, яка надає Росії військову допомогу. Йдеться про Північну Корею.

Також російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.