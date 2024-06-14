Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

Экономист Олег Устенко убежден, что Россия находится на месте Советского Союза в 1988 году, прежде чем произошел распад этого государства. В экономической сфере у государства-агрессора развивается только военно-промышленный комплекс.

Свое мнение Устенко высказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 14 июня.

Россия повторяет судьбу Советского Союза

"Это тот период, когда нужно было продолжать тратить на вооружение, уже было понятно, что на это средств нет. В конце концов, Горбачев откровенно заявил, что мы прекращаем наше участие в гонке вооружений, поскольку у нас нет достаточно сил и возможностей, чтобы продолжать", — подчеркнул эксперт.

Устенко подчеркнул, что такая же судьба ждет и Россию.

Эксперт также считает, что разговоры о вероятном росте ВВП РФ не стоит воспринимать серьезно.

"Все это филькина грамота по статистике и, кажется, даже непригодна для анализа", — считает он.

Экономист подчеркнул, что рост происходит только в военно-промышленном комплексе. Все остальные ответвления экономики РФ находятся в застое.

Ранее мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал страну, оказывающую России военную помощь. Речь идет о Северной Корее.

Также российский диктатор Владимир Путин пригрозил странам, предоставляющим оружие для Украины. Он заговорил об ударах по ним.