Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада arrow
Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

14 июня 2024 г. 21:33

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

Text

21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

Text

19:20 В Берлине приняли решение о восстановлении Мариуполя — Андрющенко сообщил подробности

Text

17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:47 Глава комиссии Киевсовета Витренко прокомментировал закрытие МАФов в столице

Text

17:30 США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

Text

12:41 Эксперт объяснил, почему военных обязали согласовывать комментарии для СМИ с командованием

Text

12:26 Украина без света — эксперт назвал области, которые будут чаще оставаться без электричества

Text

08:00 Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

Text

21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

Text

19:20 В Берлине приняли решение о восстановлении Мариуполя — Андрющенко сообщил подробности

Text

17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:47 Глава комиссии Киевсовета Витренко прокомментировал закрытие МАФов в столице

Text

17:30 США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

Text

12:41 Эксперт объяснил, почему военных обязали согласовывать комментарии для СМИ с командованием

Text

12:26 Украина без света — эксперт назвал области, которые будут чаще оставаться без электричества

Text

08:00 Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE

Экономист Олег Устенко убежден, что Россия находится на месте Советского Союза в 1988 году, прежде чем произошел распад этого государства. В экономической сфере у государства-агрессора развивается только военно-промышленный комплекс.

Свое мнение Устенко высказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 14 июня.

Россия повторяет судьбу Советского Союза

"Это тот период, когда нужно было продолжать тратить на вооружение, уже было понятно, что на это средств нет. В конце концов, Горбачев откровенно заявил, что мы прекращаем наше участие в гонке вооружений, поскольку у нас нет достаточно сил и возможностей, чтобы продолжать", — подчеркнул эксперт.

Устенко подчеркнул, что такая же судьба ждет и Россию.

Эксперт также считает, что разговоры о вероятном росте ВВП РФ не стоит воспринимать серьезно.

"Все это филькина грамота по статистике и, кажется, даже непригодна для анализа", — считает он.

Экономист подчеркнул, что рост происходит только в военно-промышленном комплексе. Все остальные ответвления экономики РФ находятся в застое.

Ранее мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал страну, оказывающую России военную помощь. Речь идет о Северной Корее.

Также российский диктатор Владимир Путин пригрозил странам, предоставляющим оружие для Украины. Он заговорил об ударах по ним.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:02 В Полтавской области водители маршруток жалуются на массовое вручение ТЦК повесток

21:41 В Киеве 15-летний парень выпал из окна — полиция выясняет обстоятельства инцидента

Эксклюзив

21:35 Как изменилась работа онлайн-платформ такси через два месяца после расследования "Наша Справа"

Text

21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

21:15 Бешеный циклон — синоптики предупредили, где завтра будут щедро поливать ливни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:11 В КГВА сообщили, в какие часы в Киеве будут выключать свет в субботу

Text

21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

21:00 Кто может уволиться из ВСУ после года службы — есть две категории

20:45 Защита Черного моря зависит от защиты Одессы

20:40 Инструктор учебного центра охарактеризовал поведение мобилизованных бывших узников

22:02 В Полтавской области водители маршруток жалуются на массовое вручение ТЦК повесток

21:41 В Киеве 15-летний парень выпал из окна — полиция выясняет обстоятельства инцидента

Эксклюзив

21:35 Как изменилась работа онлайн-платформ такси через два месяца после расследования "Наша Справа"

21:15 Бешеный циклон — синоптики предупредили, где завтра будут щедро поливать ливни

21:11 В КГВА сообщили, в какие часы в Киеве будут выключать свет в субботу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:00 Кто может уволиться из ВСУ после года службы — есть две категории

20:45 Защита Черного моря зависит от защиты Одессы

20:40 Инструктор учебного центра охарактеризовал поведение мобилизованных бывших узников

Эксклюзив

20:24 Саммит мира — как мир будет договариваться об окончании войны в Украине

20:24 Саммит мира в Швейцарии — обнародован окончательный список государств-участников

Эксклюзив

21:35 Как изменилась работа онлайн-платформ такси через два месяца после расследования "Наша Справа"

Новость с видео

06:10 Мирный саммит в Швейцарии — каких результатов ожидает Украина

05:23 Рынок труда в июне — кому в Украине предлагают зарплату в 600 тысяч гривен

05:22 Первые полгода правления Милея в Аргентине — противоречивое начало и экономический бум

13 июня 2024
Эксклюзив

20:20 Будет ли Украина с хлебом в этом году — проблемы аграриев Одесчины на уборке

11 июня 2024

23:12 Эксперт объяснил разницу ударов РФ по энергетике между 2022 и 2024 годами

20:15 Насколько обоснованы новые цены на электричество — мнение одесситов

12:49 Что происходит на рынке труда в Украине — сколько вакансий и где платят самую большую зарплату

Новость с видео

05:39 В Украине растет количество нападений на ТЦК, а к "охоте" на уклонистов хотят привлечь собак

10 июня 2024
Эксклюзив

23:02 Отключение света будет продолжаться 2-3 года, — все проблемы в энергетике Украины

Text

21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

Text

21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

Text

19:20 В Берлине приняли решение о восстановлении Мариуполя — Андрющенко сообщил подробности

Text

17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:47 Глава комиссии Киевсовета Витренко прокомментировал закрытие МАФов в столице

Text

17:30 США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

Text

12:41 Эксперт объяснил, почему военных обязали согласовывать комментарии для СМИ с командованием

Text

12:26 Украина без света — эксперт назвал области, которые будут чаще оставаться без электричества

Text

08:00 Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE