Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Усього 1% ВПО змогли отримати тимчасове житло — нардеп розповів у чому проблема arrow
Усього 1% ВПО змогли отримати тимчасове житло — нардеп розповів у чому проблема

Усього 1% ВПО змогли отримати тимчасове житло — нардеп розповів у чому проблема

20 березня 2024 р. 13:20

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:20 Усього 1% ВПО змогли отримати тимчасове житло — нардеп розповів у чому проблема

Text

12:05 Нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув

Text

09:44 Політолог пояснив, як зволікання з законом про мобілізацію демотивує союзників України

Text

08:00 Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

Text

07:40 Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:51Військовий аналітик Черник розповів, чому Росія не виграє війну в Україні

Text
Ексклюзив

04:35Список підприємств для броні від мобілізації — у Раді розповіли деталі

Text
Ексклюзив

02:50Нардеп прокоментував законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні

Text

00:40 Військовий аналітик Черник спрогнозував, що чекає на українців після завершення війни

19 березня 2024
Text
Ексклюзив

23:36Нардеп Потураєв розкритикував законопроєкт про збільшення виплат для породіль

Text

13:20 Усього 1% ВПО змогли отримати тимчасове житло — нардеп розповів у чому проблема

Text

12:05 Нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув

Text

09:44 Політолог пояснив, як зволікання з законом про мобілізацію демотивує союзників України

Text

08:00 Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

Text

07:40 Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:51 Військовий аналітик Черник розповів, чому Росія не виграє війну в Україні

Text
Ексклюзив

04:35 Список підприємств для броні від мобілізації — у Раді розповіли деталі

Text
Ексклюзив

02:50 Нардеп прокоментував законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні

Text

00:40 Військовий аналітик Черник спрогнозував, що чекає на українців після завершення війни

19 березня 2024
Text
Ексклюзив

23:36 Нардеп Потураєв розкритикував законопроєкт про збільшення виплат для породіль

Надання тимчасового житла для ВПО залишається однією з найактуальніших проблем у країні. Наразі лише 1% внутрішньо переміщених осіб в Україні змогли його отримати.

Про це заявив народний депутат Володимир Мороз під час ефіру програми "Ранок.LIVE".

Тимчасове житла для ВПО

Народний депутат Володимир Мороз наголосив на проблемах, що існують у процесі надання допомоги людям, які постраждали внаслідок війни. 

"Люди наймають житло, бо вони не можуть, на жаль, отримати квартири від держави. "єОселя" теж не працює", — заявив нардеп. 

Нардеп зазначив, що у багатьох переселенців нерідко трапляється так, що їхнє житло може бути цілим та неушкодженим, проте воно перебуває на тимчасово окупованій території, що унеможливлює проживання у ньому. Відповідно до сучасних критеріїв надання виплат чи пільг у рамках єОселя, вони не можуть отримати потрібні привілеї.

Зазначається, що для вирішення цієї проблеми народний депутат та його колеги співпрацюють з прем'єр-міністром України, Міністерством реінтеграції та Міністерством соціальної політики. 

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проєкт планують упродовж двох років.

Також ми розповідали про те, що в Україні уряд пропонує втілити проєкт з надання допомоги на оплату оренди житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи людям, які втратили житло для проживання під час війни. За такою програмою можна буде отримати до 18 тис. гривень.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:42 У Держприкордонслужбі розповіли на яких КПП на кордоні з Польщею повністю обмежений рух фур

13:39 Китай закупить рекордний об'єм нафти з РФ — скільки та в чому причина

13:35 Внаслідок обстрілу Харкова виникла сильна пожежа — Терехов

13:30 Обережно, сніг та ожеледиця на дорогах Одещини — рятувальники допомагають водіям

13:22 Окупанти вдарили по Харкову — Синєгубов заявив, що під завалами можуть бути люди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:21 Україна отримала понад 4 млрд євро від Брюсселя

Text

13:20 Усього 1% ВПО змогли отримати тимчасове житло — нардеп розповів у чому проблема

13:19 Дружина Циганкова показала зворушливе фото сина футболіста

13:18 Бен Уоллес висловився щодо відправки британських солдатів до України

13:18 Відстрочка від мобілізації через депресію — адвокат оцінив можливість

13:42 У Держприкордонслужбі розповіли на яких КПП на кордоні з Польщею повністю обмежений рух фур

13:39 Китай закупить рекордний об'єм нафти з РФ — скільки та в чому причина

13:35 Внаслідок обстрілу Харкова виникла сильна пожежа — Терехов

13:30 Обережно, сніг та ожеледиця на дорогах Одещини — рятувальники допомагають водіям

13:22 Окупанти вдарили по Харкову — Синєгубов заявив, що під завалами можуть бути люди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:21 Україна отримала понад 4 млрд євро від Брюсселя

13:19 Дружина Циганкова показала зворушливе фото сина футболіста

13:18 Бен Уоллес висловився щодо відправки британських солдатів до України

13:18 Відстрочка від мобілізації через депресію — адвокат оцінив можливість

13:15 У Білорусь знову привезли викрадених українських дітей з окупованої Херсонщини

08:00 Щастя під час війни — яке воно для одеситів

19 березня 2024
Оновлено

19:14 Страшні слова, коли вони мовчать — одесити про творчість Ліни Костенко

16:00 Прикрив собою пацієнта — Одеса попрощалася з фельдшером, який загинув від російської ракети

11:11 Крим, НПЗ і чеська ініціатива — що обговорюватимуть на Рамштайні

18 березня 2024
Ексклюзив

20:15 Вибори під дулом автомата — як Росія змушує українців в окупації голосувати за Путіна

Ексклюзив

19:03 У Нью-Йорку українські активісти влаштували масштабну акцію проти російської культури

05:55 SuperAV — бронеавтомобіль, який можуть отримати ЗСУ

17 березня 2024
Ексклюзив

08:08 "Старий цирк" із Харкова і "Левеня" зі Львова разом на французькій сцені з благодійною місією

16 березня 2024
Ексклюзив

07:26 Залаштунки премії Оскар і документалки про Зеленського — велике інтервʼю режисера Роднянського

Ексклюзив

06:33 Пережив клінічну смерть та ампутацію — історія військового, який відновлюється у Львові

Text

13:20 Усього 1% ВПО змогли отримати тимчасове житло — нардеп розповів у чому проблема

Text

12:05 Нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув

Text

09:44 Політолог пояснив, як зволікання з законом про мобілізацію демотивує союзників України

Text

08:00 Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

Text

07:40 Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:51 Військовий аналітик Черник розповів, чому Росія не виграє війну в Україні

Text
Ексклюзив

04:35 Список підприємств для броні від мобілізації — у Раді розповіли деталі

Text
Ексклюзив

02:50 Нардеп прокоментував законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні

Text

00:40 Військовий аналітик Черник спрогнозував, що чекає на українців після завершення війни

19 березня 2024
Text
Ексклюзив

23:36 Нардеп Потураєв розкритикував законопроєкт про збільшення виплат для породіль