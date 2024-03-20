Усього 1% ВПО змогли отримати тимчасове житло — нардеп розповів у чому проблема

Надання тимчасового житла для ВПО залишається однією з найактуальніших проблем у країні. Наразі лише 1% внутрішньо переміщених осіб в Україні змогли його отримати.

Про це заявив народний депутат Володимир Мороз під час ефіру програми "Ранок.LIVE".

Тимчасове житла для ВПО

Народний депутат Володимир Мороз наголосив на проблемах, що існують у процесі надання допомоги людям, які постраждали внаслідок війни.

"Люди наймають житло, бо вони не можуть, на жаль, отримати квартири від держави. "єОселя" теж не працює", — заявив нардеп.

Нардеп зазначив, що у багатьох переселенців нерідко трапляється так, що їхнє житло може бути цілим та неушкодженим, проте воно перебуває на тимчасово окупованій території, що унеможливлює проживання у ньому. Відповідно до сучасних критеріїв надання виплат чи пільг у рамках єОселя, вони не можуть отримати потрібні привілеї.

Зазначається, що для вирішення цієї проблеми народний депутат та його колеги співпрацюють з прем'єр-міністром України, Міністерством реінтеграції та Міністерством соціальної політики.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проєкт планують упродовж двох років.

Також ми розповідали про те, що в Україні уряд пропонує втілити проєкт з надання допомоги на оплату оренди житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи людям, які втратили житло для проживання під час війни. За такою програмою можна буде отримати до 18 тис. гривень.