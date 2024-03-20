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Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

20 марта 2024 г. 13:20

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09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

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08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

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07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

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Предоставление временного жилья для ВПЛ остается одной из самых актуальных проблем в стране. Только 1% внутренне перемещенных лиц в Украине смогли его получить.

Об этом заявил народный депутат Владимир Мороз во время эфира программы "Утро.LIVE".

Временное жилье для ВПО

Народный депутат Владимир Мороз отметил проблемы, которые существуют в процессе оказания помощи людям, пострадавшим в результате войны.

"Люди нанимают жилье, потому что они не могут, к сожалению, получить квартиры от государства. "ЄОселя" тоже не работает", — заявил нардеп.

Нардеп отметил, что у многих переселенцев нередко случается так, что их жилье может быть целым и невредимым, однако оно находится на временно оккупированной территории, что делает невозможным проживание в нем. Согласно современным критериям предоставления выплат или льгот в рамках есть ЄОселя, они не могут получить нужные привилегии.

Отмечается, что для решения проблемы народный депутат и его коллеги сотрудничают с премьер-министром Украины, Министерством реинтеграции и Министерством социальной политики.

Напомним, что Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируется в течение двух лет.

Также мы рассказывали о том, что в Украине правительство предлагает реализовать проект по оказанию помощи на оплату аренды жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или людям, потерявшим жилье для проживания во время войны. По такой программе можно получить до 18 тыс. гривен.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

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