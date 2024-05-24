Українців може чекати літо без світа, — ефір Остаповець_LIVE

Віялові відключення електроенергії в Україні, підготовка до проведення Мирного саміту у Швейцарії та 2-річний полон захисників Маріупольського гарнізону — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галина Остаповець.

Подивитись ефір можна о 21:45 за посиланням.

Ефір Остаповець.LIVE

Скільки ще часу триватимуть віялові відключення електроенергії та які місяці будуть найкритичнішими

Чи стане Мирний саміт початком закінчення війни в Україні зі справедливим миром

Як кілька місяців для українських захисників Маріуполя перетворилися на 2 роки полону у РФ

Нагадаємо, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки ВР Вікторія Гриб розповіла, коли закінчаться віялові відключення електроенергії та чи буде світло восени та взимку.