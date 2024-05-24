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Українців може чекати літо без світа, — ефір Остаповець_LIVE

Українців може чекати літо без світа, — ефір Остаповець_LIVE

24 травня 2024 р. 14:34

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12:00 Южаніна відповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації

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09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

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14:38 Чи стали українці донатити менше на ЗСУ — розповідь волонтерки

Text

14:34 Українців може чекати літо без світа, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:54 Южаніна відповіла, чому в бюджеті України бракує 5 млрд дол

Text

12:43 Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

Text

12:00 Южаніна відповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

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Віялові відключення електроенергії в Україні, підготовка до проведення Мирного саміту у Швейцарії та 2-річний полон захисників Маріупольського гарнізону — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галина Остаповець.

Подивитись ефір можна о 21:45 за посиланням.

Ефір Остаповець.LIVE 

  • Скільки ще часу триватимуть віялові відключення електроенергії та які місяці будуть найкритичнішими 
  • Чи стане Мирний саміт початком закінчення війни в Україні зі справедливим миром
  • Як кілька місяців для українських захисників Маріуполя перетворилися на 2 роки полону у РФ 

Нагадаємо, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки ВР Вікторія Гриб розповіла, коли закінчаться віялові відключення електроенергії та чи буде світло восени та взимку.

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14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

14:35 Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України — що у нього увійшло

14:29 Власникам тварин в Україні можуть виписати штрафи — за що та на які суми

14:20 У Тисі прикордонники знайшли тіло чоловіка, яке несло течією

14:20 Росія використовує Молдову для тестування своєї пропаганди, — голова МЗС РМ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:19 Янукович вперше за два роки прилетів до Білорусі, — ЗМІ

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Text

14:34 Українців може чекати літо без світа, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:54 Южаніна відповіла, чому в бюджеті України бракує 5 млрд дол

Text

12:43 Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

Text

12:00 Южаніна відповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

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23 травня 2024
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23:55 Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині