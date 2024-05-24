Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

Веерные отключения электроэнергии в Украине, подготовка к проведению Мирного саммита в Швейцарии и 2-летний плен защитников Мариупольского гарнизона — главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галина Остаповец.
Посмотреть эфир можно в 21:45 по ссылке.
Эфир Остаповец.LIVE
- Сколько времени будут продолжаться веерные отключения электроэнергии и какие месяцы будут самыми критическими
- Станет ли Мирный саммит началом окончания войны в Украине со справедливым миром
- Как несколько месяцев для украинских защитников Мариуполя превратились в 2 года плена в РФ
Напомним, глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности ВР Виктория Гриб рассказала, когда закончатся веерные отключения электроэнергии и будет ли свет осенью и зимой.