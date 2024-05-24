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Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

24 мая 2024 г. 14:34

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14:38 Стали ли украинцы донатить меньше на ВСУ — рассказ волонтера

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14:34 Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

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13:54 Южанина ответила, почему в бюджете Украины не хватает 5 млрд долл

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12:43 Плетенчук заявил об успешной боевой работе ВСУ в Крынках

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12:00 Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации

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11:04 Военный психолог Козинчук ответил, на что должен вдохновлять учеников предмет "Защита Украины"

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14:38 Стали ли украинцы донатить меньше на ВСУ — рассказ волонтера

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13:54 Южанина ответила, почему в бюджете Украины не хватает 5 млрд долл

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12:43 Плетенчук заявил об успешной боевой работе ВСУ в Крынках

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12:00 Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:04 Военный психолог Козинчук ответил, на что должен вдохновлять учеников предмет "Защита Украины"

Text

09:35 Военный психолог Козинчук прокомментировал ограничение НБУ на транзакции

Text

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Веерные отключения электроэнергии в Украине, подготовка к проведению Мирного саммита в Швейцарии и 2-летний плен защитников Мариупольского гарнизона — главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галина Остаповец.

Посмотреть эфир можно в 21:45 по ссылке.

Эфир Остаповец.LIVE

  • Сколько времени будут продолжаться веерные отключения электроэнергии и какие месяцы будут самыми критическими
  • Станет ли Мирный саммит началом окончания войны в Украине со справедливым миром
  • Как несколько месяцев для украинских защитников Мариуполя превратились в 2 года плена в РФ

Напомним, глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности ВР Виктория Гриб рассказала, когда закончатся веерные отключения электроэнергии и будет ли свет осенью и зимой.

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