Українці платитимуть по 4,8 гривні за кіловат, але є умови — нардеп розповів про плани влади

Кабінет міністрів України планує підняти для українців тарифи на електроенергію. Відтак з суботи, 1 червня, ціни на світло для населення можуть змінитися за декількома варіантами, які наразі розглядаються урядом.

Про це розповів нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Що пропонує Кабмін

На його думку, українці наразі повинні платити собівартість, яка становить 3,96 грн за кВт.

"На листопад це було 3,55 грн, а зараз це пояснюється тим, що зросла собівартість в "Енергоатомі" на приблизно 30-40 копійок. На теперішній час це має бути приблизно так, бо ці цифри більш-менш стабільні", — сказав нардеп.

Як повідомляється, з 1 червня громадяни, які споживають до 100 кВт електроенергії, платитимуть чинний тариф у розмірі 2,64 грн, проте, за спожиту на більшу суму електрику, діятиме тариф — 4,8 грн. І це ще не фінальний варіант.

"Баталії будуть, але те, що відбувається зараз мені не подобається. І ми будемо підіймати це питання у Верховній Раді", — сказав Кучеренко.

Нагадаємо, що ми повідомляли про те, що новий тариф на електроенергію може зрости майже вдвічі, аби мати змогу щороку отримувати додатково 65 млрд гривень.

Водночас директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко прогнозував, що новий тариф для споживачів може скласти близько 4,80 грн за кіловат-годину.