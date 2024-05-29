Украинцы будут платить по 4,8 гривны за киловатт, но есть условия — нардеп рассказал о планах власти

Кабинет министров Украины планирует поднять для украинцев тарифы на электроэнергию. Следовательно, с субботы, 1 июня, цены на свет для населения могут измениться по нескольким вариантам, которые сейчас рассматриваются правительством.

Об этом рассказал нардеп от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко в прямом эфире Ранок.LIVE.

Что предлагает Кабмин

По его мнению, украинцы должны платить себестоимость, которая составляет 3,96 грн за кВт.

"На ноябрь это было 3,55 грн, а сейчас это объясняется тем, что возросла себестоимость в "Энергоатоме" на примерно 30-40 копеек. В настоящее время это должно быть примерно так, потому что эти цифры более или менее стабильны", — сказал он. нардеп.

Как сообщается, с 1 июня граждане, потребляющие до 100 кВт электроэнергии, будут платить действующий тариф в размере 2,64 грн, однако за потребленное на большую сумму электричество будет действовать тариф — 4,8 грн. И это еще не финишный вариант.

"Баталии будут, но происходящее сейчас мне не нравится. И мы будем поднимать этот вопрос в Верховной Раде", — сказал Кучеренко.

Напомним, что мы сообщали о том, что новый тариф на электроэнергию может вырасти почти вдвое, чтобы ежегодно получать дополнительно 65 млрд гривен.

В то же время, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко прогнозировал, что новый тариф для потребителей может составить около 4,80 грн за киловатт-час.