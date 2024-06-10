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Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

10 червня 2024 р. 17:45

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17:45Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

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17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Text

14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Text

13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Text

13:24 Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 Нардеп Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними

Text

08:00 Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE

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За перші 5 місяців 2024 року збанкрутували 343 українця, а обмеження відключень світла в Україні обіцяють зробити більш справедливими. Водночас через мобілізацію на заводах українського оборонно-промислового комплексу зростає дефіцит кадрів. 

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості ефіру:

  • політолог Ігор Рейтерович;
  • економіст та фінансист Сергій Фурса;
  • член парламентського комітету з питань правової політики, нардеп від фракції "Слуга Народу" Сергій Демченко;
  • доктор юридичних наук та депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко на псевдо "Бородюля".

Нагадаємо, раніше Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, що зменшити дефіцит електроенергії для українських міст-мільйонників можна завдяки встановленню газотурбінних установок.

Водночас на українських оборонних підприємствах фіксується дефіцит кадрів через відсутність бронювання співробітників та мобілізацію.

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17:51 Рекордна кількість жертв — в ООН шоковані кількістю загиблих на війні в Україні

17:47 У Києві над Дніпром розгорнули прапор рекордної довжини

17:40 У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

17:34 У Німеччині визначились щодо планів по поверненню українських біженців додому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:32 У Харкові аварійні відключення світла — в "Укренерго" назвали причину

17:30 Замість ремонту поклали в кишеню 500 тисяч гривень — в Миколаєві судитимуть директора та підрядника

17:28 Новий тариф на світло — у YASNO дали відповіді на ТОП-5 питань українців

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17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

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16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

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14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:01 Нардеп Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними

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08:00 Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE

9 червня 2024
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22:47 Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

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13:57 Після тяжких поранень на фронті військовий планує повернутися назад — історія Миколи Лубцова

8 червня 2024
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20:45 Ексміністр ЖКГ пояснив, чому українські ТЕЦ досі не захищені від російських ракет