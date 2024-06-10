Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

За перші 5 місяців 2024 року збанкрутували 343 українця, а обмеження відключень світла в Україні обіцяють зробити більш справедливими. Водночас через мобілізацію на заводах українського оборонно-промислового комплексу зростає дефіцит кадрів.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості ефіру:

політолог Ігор Рейтерович;

економіст та фінансист Сергій Фурса;

член парламентського комітету з питань правової політики, нардеп від фракції "Слуга Народу" Сергій Демченко;

доктор юридичних наук та депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко на псевдо "Бородюля".

Нагадаємо, раніше Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, що зменшити дефіцит електроенергії для українських міст-мільйонників можна завдяки встановленню газотурбінних установок.

Водночас на українських оборонних підприємствах фіксується дефіцит кадрів через відсутність бронювання співробітників та мобілізацію.