Украинцы банкротятся, новые лимиты на свет и дефицит кадров на заводах ОПК — эфир Вечір.LIVE

За первые 5 месяцев 2024 обанкротились 343 украинца, а ограничение отключений света в Украине обещают сделать более справедливыми. В то же время из-за мобилизации на заводах украинского оборонно-промышленного комплекса растет дефицит кадров.
Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
Эфир Вечiр.LIVE
Приглашенные гости эфира:
- политолог Игорь Рейтерович;
- экономист и финансист Сергей Фурса;
- член парламентского комитета по вопросам правовой политики, нардеп от фракции "Слуга Народа" Сергей Демченко;
- доктор юридических наук и депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
- офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко на псевдо "Бородюля".
Напомним, ранее директор центра исследования энергетики Александр Харченко пояснил, что уменьшить дефицит электроэнергии для украинских городов-миллионников можно благодаря установке газотурбинных установок.
В то же время на украинских оборонных предприятиях фиксируется дефицит кадров из-за отсутствия бронирования сотрудников и мобилизации.