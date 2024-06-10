Украинцы банкротятся, новые лимиты на свет и дефицит кадров на заводах ОПК — эфир Вечір.LIVE

За первые 5 месяцев 2024 обанкротились 343 украинца, а ограничение отключений света в Украине обещают сделать более справедливыми. В то же время из-за мобилизации на заводах украинского оборонно-промышленного комплекса растет дефицит кадров.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечiр.LIVE

Приглашенные гости эфира:

политолог Игорь Рейтерович;

экономист и финансист Сергей Фурса;

член парламентского комитета по вопросам правовой политики, нардеп от фракции "Слуга Народа" Сергей Демченко;

доктор юридических наук и депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко на псевдо "Бородюля".

Напомним, ранее директор центра исследования энергетики Александр Харченко пояснил, что уменьшить дефицит электроэнергии для украинских городов-миллионников можно благодаря установке газотурбинных установок.

В то же время на украинских оборонных предприятиях фиксируется дефицит кадров из-за отсутствия бронирования сотрудников и мобилизации.