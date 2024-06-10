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Украинцы банкротятся, новые лимиты на свет и дефицит кадров на заводах ОПК — эфир Вечір.LIVE

Украинцы банкротятся, новые лимиты на свет и дефицит кадров на заводах ОПК — эфир Вечір.LIVE

10 июня 2024 г. 17:45

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17:45Украинцы банкротятся, новые лимиты на свет и дефицит кадров на заводах ОПК — эфир Вечір.LIVE

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13:24 Нардеп рассказал, как реагировала полиция на превышение полномочий ТЦК

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17:45 Украинцы банкротятся, новые лимиты на свет и дефицит кадров на заводах ОПК — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Фестиваль ЛГБТ в Киеве — Камельчук прокомментировал проверку мужчин работниками ТЦК и полиции

Text

14:08 Тука прокомментировал запрет включать кондиционеры для госучреждений

Text

13:35 Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

Text

13:24 Нардеп рассказал, как реагировала полиция на превышение полномочий ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Нардеп Камельчук прокомментировал динамику обновления данных военнообязанными

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08:00 Ситуация на фронте и подготовка к Саммиту мира — эфир Новини.LIVE

9 июня 2024
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22:47 Военный эксперт Свитан заявил, что Украине не нужна мобилизация

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За первые 5 месяцев 2024 обанкротились 343 украинца, а ограничение отключений света в Украине обещают сделать более справедливыми. В то же время из-за мобилизации на заводах украинского оборонно-промышленного комплекса растет дефицит кадров.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечiр.LIVE

Приглашенные гости эфира:

  • политолог Игорь Рейтерович;
  • экономист и финансист Сергей Фурса;
  • член парламентского комитета по вопросам правовой политики, нардеп от фракции "Слуга Народа" Сергей Демченко;
  • доктор юридических наук и депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко на псевдо "Бородюля".

Напомним, ранее директор центра исследования энергетики Александр Харченко пояснил, что уменьшить дефицит электроэнергии для украинских городов-миллионников можно благодаря установке газотурбинных установок.

В то же время на украинских оборонных предприятиях фиксируется дефицит кадров из-за отсутствия бронирования сотрудников и мобилизации.

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17:51 Рекордное количество жертв — в ООН шокированы числом погибших на войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:47 В Киеве над Днепром развернули флаг рекордной длины

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