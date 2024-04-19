Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Український політик Олексій Кучеренко розповів, чи можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб. Він також відповів, чи є докази, Росія знищила майже всю теплову електрогенерацію України

Про це Олексій Кучеренко говорив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 19 квітня.

Захист об'єктів генерації

За словами Кучеренка, певні фотодокази є, однак їх не публікують через те, що вони є чутливою інформацією.

"Потрібно в першу чергу зрозуміти, хто здійснював прийом цих проєктів, які були проєкти, які кошториси, чи дотримувалися цих проєктів і хто конкретно може підтвердити, що вони будувалися", — зазначив політик.

Він наголосив, що на певних об'єктах можна було побачити розірвані мішки з піском, які не здатні врятувати від російських обстрілів.

Кучеренко зазначив, що перед розбором завалів насамперед потрібно встановлювати, чи правильно побудували об'єкт і скільки грошей витратили.

"Бо заплатили за це все ми з вами. Ми з вами заплатили за кожний куб бетону, за кожні куби піску, за кожну конструкцію, за кожне укриття. Тому ми повинні мати механізми контролю, але для цього потрібно створити ТСК", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже знищила майже всю теплову електрогенерацію нашої держави. Під великою загрозою також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу.

Також окупанти знищили Трипільську ТЕС у Київській області, тому що в України зовсім не залишилось ракет для її захисту. Під час атаки частину повітряних цілей все ж вдалось знищити, але потім засоби для цього закінчились