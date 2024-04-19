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Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

19 апреля 2024 г. 18:04

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16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

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15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

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15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

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Украинский политик Алексей Кучеренко рассказал, можно ли защитить объекты генерации инженерным способом. Он также ответил, есть ли доказательства, что Россия уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины.

Об этом Алексей Кучеренко говорил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 19 апреля.

Защита объектов генерации

По словам Кучеренко, определенные фотодоказательства есть, однако их не публикуют из-за того, что они являются чувствительной информацией.

"Нужно в первую очередь понять, кто осуществлял прием этих проектов, какие были проекты, какие сметы, придерживались ли эти проекты и кто конкретно может подтвердить, что они строились", — отметил политик.

Он отметил, что на некоторых объектах можно было увидеть разорванные мешки с песком, которые не способны спасти от российских обстрелов.

Кучеренко отметил, что перед разбором завалов, прежде всего, нужно устанавливать, правильно ли построили объект и сколько денег потратили.

"Потому что заплатили за это все мы с вами. Мы с вами заплатили за каждый куб бетона, за каждые кубы песка, за каждую конструкцию, за каждое укрытие. Поэтому мы должны иметь механизмы контроля, но для этого нужно создать ТСК", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию нашего государства. Под большой угрозой также инфраструктура других атомных станций и сетей распределения.

Также оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области, потому что у Украины совсем не осталось ракет для ее защиты. Во время атаки часть воздушных целей все же удалось уничтожить, но затем средства для этого закончились

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17:29 В Луганске ликвидировали командира 59-й бригады сухопутных войск РФ — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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