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Українські силовики проти Telegram — Юрчишин відповів, чому хочуть закрити месенджер

Українські силовики проти Telegram — Юрчишин відповів, чому хочуть закрити месенджер

30 березня 2024 р. 09:11

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09:50 Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити Telegram

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09:11 Українські силовики проти Telegram — Юрчишин відповів, чому хочуть закрити месенджер

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08:05 Лукашенко працює в інтересах Путіна — нардеп пояснив, чи є ядерна загроза для країн Балтії

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19:30 Результати переговорів з Польщею, скорочення населення та незаконний бізнес — ефір Новини.LIVE

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18:31 Збив ворожу ракету за лічені секунди — історія молодого бійця, який охороняє небо Київщини

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Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин пояснив, що Telegram — це месенджер, який ймовірно контролюється російською Федеральною службою безпеки та китайськими спецслужбами. У цій мережі часто поширюються фейки і тому в Україні вимагають, щоб державні органи не використовували її для поширення інформації. Крім того, жодного зв'язку із керуючими органами Telegram немає. 

Про це Ярослав Юрчишин повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Наскільки реальне закриття в Україні Telegram

Юрчишин вказав, що Telegram став зручним у багатьох країнах світу, через його оперативність, інтерактивність тощо. Однак в мережі ось цей принцип "швидких новин" часто призводить до поширення фейків, а не правдивої інформації.

"Соціальні мережі мають показати систему власності, хто стоїть за Telegram, ми знаємо, тільки по словах самого Павла Дурова, він ніколи не показував ніяких установчих документів, ні систему власності. А чи справді Павло Дуров власник цієї системи, чи може там якісь російські олігархи близькі до Путіна, чи може частина активів знаходиться досі в Росії і ми з вами користуючись цією мережею просто напряму зливаємо свої приватні дані ФСБ полегшуючи роботу у цій пропаганді", — зауважив нардеп.

За словами голови Комітету, в Україні пропонують, щоб в цій мережі не було офіційних джерел. Йдеться про ГУР, СБУ тощо. При цьому для інших громадян доступ обмежувати не планують, тобто кожен українець має самостійно вирішувати "зливати свої приватні дані мережі, яка ймовірно контролюються ФСБ чи ні". Держава не буде вирішувати за громадянина та надаватиме усім свободу вибору.

"Спілкуючись з нашими силовиками, вони говорять про те, що треба блокувати. Але ключова історія — це усвідомити проблему, якщо частина українських громадян зрозуміє, що Telegram це не перевірене джерело, то вони будуть одразу перевіряти. Знайти механізм, як ускладнити російській пропаганді працювати в наших соціальних мережах — це наш обов'язок", — зауважив депутат.

На додаток Юрчишин підкреслив, що за умови, якщо є комунікація з адміністрацією месенджера, то можна вибудовувати правила та співпрацювати. Наразі Telegram вже почав реагувати на звернення української влади.

Нагадаємо, Юрчишин заявив, що у Європі зростає обурення щодо Telegram через піратство та незахищеність персональних даних. Месенджер популярний лише в країнах третього світу.

Також ми писали, що Вищий суд Іспанії раніше виніс рішення призупинити роботу Telegram у країні через скарги медіакомпаній щодо порушення авторських прав. Однак через кілька днів це рішення було переглянуто, оскільки воно було визнане надмірним та непропорційним.

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09:28 Бразилець Вінісіус повернеться з Реалу в Шахтар

09:25 У Києві подорожчає транспортна карта — скільки доведеться платити

09:11 У львівському саду Благовіщення розквітли магнолії — яскраві фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:54 У Чернігівській області судитимуть депутата міськради за ухиляння від військової служби

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