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Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

30 марта 2024 г. 9:11

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09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

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09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

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09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

Text

08:05 Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

29 марта 2024
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20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

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19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Text

17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

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13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин объяснил, что Telegram — это мессенджер, вероятно контролируемый российской Федеральной службой безопасности и китайскими спецслужбами. В этой сети часто распространяются фейки, и поэтому в Украине требуют, чтобы государственные органы не использовали ее для распространения информации. Кроме того, никакой связи с руководящими органами Telegram нет.

Об этом Ярослав Юрчишин сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Насколько реально закрытие в Украине Telegram

Юрчишин указал, что Telegram стал удобным во многих странах мира, из-за его оперативности, интерактивности и т.д. Однако в сети вот этот принцип "быстрых новостей" часто приводит к распространению фейков, а не достоверной информации.

"Социальные сети должны показать систему собственности, кто стоит за Telegram, мы знаем, только по словам самого Павла Дурова, он никогда не показывал никаких учредительных документов, ни систему собственности. Действительно ли Павел Дуров владелец этой системы, может там какие-то российские олигархи близкие к Путину, может часть активов, находится до сих пор в России и мы с вами пользуясь этой сетью просто напрямую сливаем свои частные данные ФСБ, облегчая работу в этой пропаганде", — отметил нардеп.

По словам главы Комитета, в Украине предлагают, чтобы в этой сети не было официальных источников. Речь идет о ГУР, СБУ и т.д. При этом для других граждан доступ ограничивать не планируют, то есть каждый украинец должен самостоятельно решать "сливать свои частные данные сети, вероятно контролируемой ФСБ или нет". Государство не будет решать за гражданина и будет предоставлять всем свободу выбора.

"Общаясь с нашими силовиками, они говорят о том, что надо блокировать. Но ключевая история — осознать проблему, если часть украинских граждан поймет, что Telegram это не проверенный источник, то они будут сразу проверять. Найти механизм, как усложнить российской пропаганде работать в наших социальных сетях — это наша обязанность", — отметил депутат.

Вдобавок Юрчишин подчеркнул, что при условии, если есть коммуникация с администрацией мессенджера, то можно выстраивать правила и сотрудничать. Telegram уже начал реагировать на обращение украинских властей.

Напомним, Юрчишин заявил, что в Европе растет возмущение Telegram из-за пиратства и незащищенности персональных данных. Мессенджер популярен только в странах третьего мира.

Также мы писали, что Высший суд Испании ранее вынес решение приостановить работу Telegram в стране из-за жалобы медиакомпаний по поводу нарушения авторских прав. Однако через несколько дней это решение было пересмотрено, поскольку оно было признано чрезмерным и непропорциональным.

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10:15 Российские захватчики ночью атаковали Одесчину — какие последствия

10:13 Украина получила около девяти миллиардов долларов в марте — куда пойдут средства

10:12 В Харьковской области раздавались мощные взрывы — оккупанты атаковали населенные пункты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:50 Отбили штурм врага на Донетчине — в Генштабе показали, как 79-я ОДШБр уничтожила пехоту и технику РФ

09:35 РФ модернизировала ракету X-101, она стала более опасной, — Defense Express

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08:05 Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

29 марта 2024
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20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

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19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

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18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

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17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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