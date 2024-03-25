Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політичний аналітик Олександр Кочетков. Тема ефіру — чи може українська протиповітряна оборона не витримати масованих ракетних ударів Росії.

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Ефір Вечір.LIVE з Олександром Кочетковим

Дискусійні теми з ведучим каналу Новини.LIVE Сергієм Гулюком:

теракт у підмосковній ККЗ Crocus City Hall;

чи дійсно там були бойовики ІДІЛ;

зв'язок ФСБ з терактом і подальші дії Росії;

що загрожує інфраструктурі України;

голосування Конгресу США про пакет допомоги Україні після Великодня.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що суд звинуватив громадян Таджикистану Далерджона Мірзоєва та Рачабалізода Саідакрамі у скоєнні теракту в підмосковному ККЗ Crocus City Hall. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, станом на 24 березня внаслідок теракту у будівлі відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.