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Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

25 березня 2024 р. 18:44

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08:00Обстріли Харкова та ситуація в енергосистемі — ефір Новини.LIVE

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19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

Text

18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

Text

14:57 Блокада на польському кордоні та обстріли Сумщини — у ДПСУ розповіли деталі

Text

13:38 У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:54 Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

Text

10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

Text

09:44 Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

Text

09:06 Програма захисту українських електропідстанцій існує ще з 2006 року — що передбачає

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Ексклюзив

08:00 Обстріли Харкова та ситуація в енергосистемі — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політичний аналітик Олександр Кочетков. Тема ефіру — чи може українська протиповітряна оборона не витримати масованих ракетних ударів Росії.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Олександром Кочетковим

Дискусійні теми з ведучим каналу Новини.LIVE Сергієм Гулюком:

  • теракт у підмосковній ККЗ Crocus City Hall;
  • чи дійсно там були бойовики ІДІЛ;
  • зв'язок ФСБ з терактом і подальші дії Росії;
  • що загрожує інфраструктурі України;
  • голосування Конгресу США про пакет допомоги Україні після Великодня.  

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що суд звинуватив громадян Таджикистану Далерджона Мірзоєва та Рачабалізода Саідакрамі у скоєнні теракту в підмосковному ККЗ Crocus City Hall. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, станом на 24 березня внаслідок теракту у будівлі відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.

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19:37 Ракетний удар по Києву — в ДСНС завершили рятувальні роботи та назвали кількість постраждалих

19:18 У Польщі стався вибух на військовому полігоні, є загиблі

19:15 Прокуратура передала до суду справу про корупцію запорізького ексвоєнкома

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:53 Чи потрібен військовий квиток, щоб відкрити ФОП 2024 року — правила та нюанси

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18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

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14:57 Блокада на польському кордоні та обстріли Сумщини — у ДПСУ розповіли деталі

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13:38 У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:54 Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

Text

10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

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