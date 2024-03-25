Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політичний аналітик Олександр Кочетков. Тема ефіру — чи може українська протиповітряна оборона не витримати масованих ракетних ударів Росії.
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Ефір Вечір.LIVE з Олександром Кочетковим
Дискусійні теми з ведучим каналу Новини.LIVE Сергієм Гулюком:
- теракт у підмосковній ККЗ Crocus City Hall;
- чи дійсно там були бойовики ІДІЛ;
- зв'язок ФСБ з терактом і подальші дії Росії;
- що загрожує інфраструктурі України;
- голосування Конгресу США про пакет допомоги Україні після Великодня.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що суд звинуватив громадян Таджикистану Далерджона Мірзоєва та Рачабалізода Саідакрамі у скоєнні теракту в підмосковному ККЗ Crocus City Hall. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.
Як відомо, станом на 24 березня внаслідок теракту у будівлі відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.