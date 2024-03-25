Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политический аналитик Александр Кочетков. Тема эфира — может ли украинская противовоздушная оборона не выдержать массированных ракетных ударов России.
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Эфир Вечір.LIVE с Александром Кочетковым
Дискуссионные темы по ведущему канала Новини.LIVE Сергею Гулюку:
- теракт в подмосковном ККЗ Crocus City Hall;
- действительно ли там были боевики ИГИЛ;
- связь ФСБ с терактом и дальнейшие действия России;
- что угрожает инфраструктуре Украины;
- голосование Конгресса США о пакете помощи Украине после Пасхи.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что суд обвинил граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами в совершении теракта в подмосковном ККЗ Crocus City Hall. Мужчинам грозит пожизненное заключение.
Как известно, по состоянию на 24 марта в результате теракта в здании известно о 137 погибших и 180 пострадавших.