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Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

25 марта 2024 г. 18:44

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19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

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18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

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18:04 Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

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14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

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13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

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09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

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Эксклюзив

08:00Обстрелы Харькова и ситуация в энергосистеме — эфир Новини.LIVE

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19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

Text

18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

Text

14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

Text

13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

Text

10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

Text

09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

Text

09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

Text
Эксклюзив

08:00 Обстрелы Харькова и ситуация в энергосистеме — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политический аналитик Александр Кочетков. Тема эфира — может ли украинская противовоздушная оборона не выдержать массированных ракетных ударов России.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Александром Кочетковым

Дискуссионные темы по ведущему канала Новини.LIVE Сергею Гулюку:

  • теракт в подмосковном ККЗ Crocus City Hall;
  • действительно ли там были боевики ИГИЛ;
  • связь ФСБ с терактом и дальнейшие действия России;
  • что угрожает инфраструктуре Украины;
  • голосование Конгресса США о пакете помощи Украине после Пасхи.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что суд обвинил граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами в совершении теракта в подмосковном ККЗ Crocus City Hall. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Как известно, по состоянию на 24 марта в результате теракта в здании известно о 137 погибших и 180 пострадавших.

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Новость с видео

18:48 Запрет Telegram и угроза нацбезопасности Украины, — интервью с Княжицким

18:45 Продал несуществующих букетов почти на 9 тысяч — в Одесской области задержали мошенника

Эксклюзив

18:31 Законопроект о мобилизации — Разумков раскрыл новые нормы документа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:29 В Харькове разоблачили псевдоволонтера, который обещал помочь с эвакуацией

18:26 Сборная Украины — сборная Исландии — анонс и ставки на матч

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18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

Text

14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

Text

13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

Text

10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

Text

09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

Text

09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

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