Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политический аналитик Александр Кочетков. Тема эфира — может ли украинская противовоздушная оборона не выдержать массированных ракетных ударов России.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Александром Кочетковым

Дискуссионные темы по ведущему канала Новини.LIVE Сергею Гулюку:

теракт в подмосковном ККЗ Crocus City Hall;

действительно ли там были боевики ИГИЛ;

связь ФСБ с терактом и дальнейшие действия России;

что угрожает инфраструктуре Украины;

голосование Конгресса США о пакете помощи Украине после Пасхи.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что суд обвинил граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами в совершении теракта в подмосковном ККЗ Crocus City Hall. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Как известно, по состоянию на 24 марта в результате теракта в здании известно о 137 погибших и 180 пострадавших.