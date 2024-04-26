Українська письменниця розповіла, як у Франції ставляться до війни в Україні

Українська письменниця Ірена Карпа, яка останнім часом мешкає у Франції, відвідала Київ. Під час візиту вона презентувала свою книжку і розповіла про те, як французи ставляться до війни в Україні.

Про це вона розповіла Новини.LIVE під час фестивалю "Книжкова країна'' на ВДНГ в п'ятницю, 26 квітня.

Карпа розповіла про нову книжку і ставлення французів до війни в Україні

Презентація і читання нової книги Ірени Карпи "Мій хлопець повертається в неділю" відбулись у рамках фестивалю "Книжкова країна'' на ВДНГ 26 квітня.

"Всі історії у книжці важливі, я ними дуже багато послуговуюсь, коли я на ТБ, тому що це правда. Це те, що мені кажуть друзі, які на "нулі", парамедики, які рятують людей, цивільні у Харкові, яких обстрілюють. Проти цієї правди ніхто не може нічого сказати. Де б ви не були, розказуйте правду, те, що є справжньою живою історією. Ця книжка така і цим вона буле корисна для майбутніх років", — сказала Карпа.

Також українська письменниця розповіла, як французи змінили своє ставлення до війни в Україні.

"Помічаю гидкі речі і хороші речі. Один "дяпчик", який організовував українську вечерю на найвищих рівнях, я йому допомагала знаходити гостей. І він там так бігав, був вдячний. Через деякий час я до нього прийшла і спитала, до кого можна звернутись, щоб фестиваль профінансувати. "Ой, вам вже стільки грошей дали, ніхто не знає, де ті гроші ділись", — наголосила письменниця.

Карпа додала, що зараз цей чоловік випустив у Франції статтю, де пише, що Макрон відправляє помирати молодих французів в Україну. Вона вважає таку позицію хайпом, адже "модно Макрона покритикувати".

Також вона повідомила, що у Парижі зараз розклеєні плакати "Макрон, ми не хочемо помирати в Україні". Карпа вважає це маніпуляцією.

"Туди ідуть професійні військові, за своїм вибором. Нікого насильно не будуть посилати воювати в Україну. Всі розумні і нормальні з першого дня нас підтримують", — наголосила Ірена Карпа.

Якщо зараз не зупинити президента РФ Володимира Путіна, то цілком можливо, на її думку, що все це переросте в наступну велику світову війну. Мисткиня вважає, що осторонь стояти не можна.

"Наші військові кажуть, що навіть якщо будуть французи тут, то їх ніхто не буде посилати на "нуль". Вони будуть контролювати якісь спокійні ділянки кордону, щоб наші оперативні сили можна було звідти відвести", — додала вона.

Людський ресурс, на думку письменниці, скінченний і найцінніший, його "не можна поремонтувати, не можна замовити новий". Люди дуже втомлені, хочуть бачити своїх близьких, дітей.

"Мої найближчі друзі взагалі не мали відпусток, не були дома за весь цей час — бо вони настільки професійні, їх нема ким замінити. Це не нормально, людей треба міняти, тому що вони цінні, бойові і досвідчені. І в цьому сенсі добре, якщо будуть ще професійні вояки, хороші, сильні, які прийдуть. Я рада, що у Франції так змінилась риторика", — резюмувала українка.

Незабаром Ірена Карпа повертається у Францію і одразу на другий день знову виступить на ТБ, де розповість про війну в Україні і закликличе до до військової підтримки українських бійців.

Як відомо, письменниця Ірена Карпа з початком повномасштабного вторгнення активно відстоює інтереси України за кордоном. Зірка живе у Франції, її чоловік-іноземець підтримує її батьківщину.

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