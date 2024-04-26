Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Украинская писательница Ирена Карпа, которая в последнее время проживает во Франции, посетила Киев. Во время визита она представила свою книгу и рассказала о том, как французы относятся к войне в Украине.

Об этом она рассказала Новини.LIVE во время фестиваля "Книжкова країна'' на ВДНГ в пятницу, 26 апреля.

Карпа рассказала о новой книге и отношении французов к войне в Украине

Презентация и чтение новой книги Ирены Карпы "Мой парень возвращается в воскресенье" состоялись в рамках фестиваля "Книжкова країна'' на ВДНГ 26 апреля.

"Все истории в книге важны, я ими очень много пользуюсь, когда я на ТВ, потому что это правда. Это то, что мне говорят друзья, которые на "нуле", парамедики, спасающие людей, гражданские в Харькове, которых обстреливают. Против этой правды никто не может ничего сказать. Где бы вы ни были, рассказывайте правду, то, что настоящая живая история", — сказала Карпа.

Также украинская писательница рассказала, как французы изменили свое отношение к войне в Украине.

"Замечаю гадкие вещи и хорошие вещи. Один "дяпчик", который организовывал украинский ужин на самых высоких уровнях, я ему помогала находить гостей. И он там так бегал, был благодарен. Через некоторое время я к нему пришла и спросила, к кому можно обратиться, чтобы фестиваль профинансировать. "Ой, вам уже столько денег дали, никто не знает, где те деньги делись", — подчеркнула писательница.

Карпа добавила, что сейчас этот мужчина выпустил во Франции статью, где пишет, что Макрон отправляет умирать молодых французов в Украину. Она считает такую позицию хайпом, ведь "модно Макрона покритиковать".

Также она сообщила, что в Париже сейчас расклеены плакаты "Макрон, мы не хотим умирать в Украине". Карпа считает это манипуляцией.

"Туда идут профессиональные военные, по своему выбору. Никого насильно не будут посылать воевать в Украину. Все умные и нормальные с первого дня нас поддерживают", — подчеркнула Ирена Карпа.

Если сейчас не остановить президента РФ Владимира Путина, то вполне возможно, по ее мнению, что все это перерастет в следующую большую мировую войну. Писательница считает, что в стороне стоять нельзя.

"Наши военные говорят, что даже если будут французы здесь, то их никто не будет посылать на "ноль". Они будут контролировать какие-то спокойные участки границы, чтобы наши оперативные силы можно было оттуда увести", — добавила она.

Человеческий ресурс, по мнению писательницы, конечный и самый ценный, его "нельзя отремонтировать, нельзя заказать новый". Люди очень устали, хотят видеть своих близких, детей.

"Мои ближайшие друзья вообще не имели отпусков, не были дома за все это время — потому что они настолько профессиональны, их не кем заменить. Это не нормально, людей надо менять, потому что они ценные, боевые и опытные. И в этом смысле хорошо, если будут еще профессиональные воины, хорошие, сильные, которые придут", — резюмировала она.

Вскоре Ирена Карпа возвращается во Францию и сразу на второй день снова выступит на ТВ, где расскажет о войне в Украине и призовет к военной поддержке украинских бойцов.

Как известно, писательница Ирена Карпа с началом полномасштабного вторжения активно отстаивает интересы Украины за границей. Звезда живет во Франции, ее муж-иностранец поддерживает ее родину.

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