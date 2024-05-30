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Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

30 травня 2024 р. 23:55

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23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

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22:12 Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

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21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

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18:52 Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

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18:14 Експертка Тимочко пояснила обміління узбережжя Азовського моря

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Український оборонно-промисловий комплекс потрібно реформувати. Навіть після завершення війни українці мають бути сильними й виробляти багато зброї.

Про це у четвер, 30 травня, в ефірі Вечір.LIVE повідомила нардепка від партії "Слуга народу" Галина Янченко.

Що каже нардепка про необхідність реформування оборонно-промислового комплексу

Янченко зазначила, що для вдосконалення оборони потрібно провести багато реформ.

"Міжнародні фінансові організації ніколи не працювали з оборонно-промисловим комплексом, не надавали страховку, кредити. Зараз ми бачимо, що якраз оборонно-промисловий комплекс потрібно наливати грошима, і тому ведемо активні переговори з різними фінансовими організаціями", — повідомила нардепка.

Також вона додала, що оборонно-промисловий комплекс має бути максимально дерегульованим, зокрема, треба зняти заборону на експорт виготовленого озброєння.

Нагадаємо, у державному бюджеті України бракує п'яти мільярдів доларів на закупівлю зброї. Така ситуація склалася, тому що останні пів року допомога від країн Заходу була мінімальною.

Раніше заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що війни, під час якої повністю вистачало би ресурсів, ще не було, тому Україна потребуватиме більше зброї доти, доки триватимуть бойові дії.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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