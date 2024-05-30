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Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

30 мая 2024 г. 23:55

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23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

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Украинский оборонно-промышленный комплекс нужно реформировать. Даже после завершения войны украинцы должны быть сильными и производить много оружия.

Об этом в четверг, 30 мая, в эфире Вечір.LIVE сообщила нардеп от партии "Слуга народа" Галина Янченко.

Что говорит нардеп о необходимости реформирования оборонно-промышленного комплекса

Янченко отметила, что для усовершенствования обороны нужно провести много реформ.

"Международные финансовые организации никогда не работали с оборонно-промышленным комплексом, не предоставляли страховку, кредиты. Сейчас мы видим, что как раз оборонно-промышленный комплекс нужно наливать деньгами, и потому ведем активные переговоры с разными финансовыми организациями", — сообщила нардеп.

Также она добавила, что оборонно-промышленный комплекс должен быть максимально дерегулирован, в частности, нужно снять запрет на экспорт изготовленного вооружения.

Напомним, в государственном бюджете Украины не хватает пяти миллиардов долларов на закупку оружия. Такая ситуация сложилась, потому что последние полгода помощь от стран Запада была минимальной.

Ранее заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что войны, во время которой полностью хватало бы ресурсов, еще не было, поэтому Украине будет нужно больше оружия до тех пор, пока будут продолжаться боевые действия.

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