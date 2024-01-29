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Україна вшановує 106-річницю бою під Крутами — що про визначну битву знають кияни

29 січня 2024 р. 15:37

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12:33 РФ все частіше обстрілює Харків та область — Фесенко назвав причину

Text

11:48 Нові методи війни — Кузик назвав зброю, якою все частіше росіяни обстрілюють Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Україна вшановує 106-ту річницю бою під Крутами сьогодні, 29 січня. Що про це знають кияни — дізнавався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Що українці знають про битву під Крутами

"Ні, нічого такого не чула". 

"Це одна з таких визначних подій в історії України, яка характеризує український дух і показує те, що студенти, яких було незначна кількість, дали гідний відсіч більшовикам". 

"Там були студенти, билися проти більшовиків, в районі 1918 року". 

"Сьогодні передавали по радіо, чув. Там не тільки студенти були, але й інтелігенція. Жалко хлопців, молоді". 

Деякі з опитуваних, які пам'ятають про визначну битву минулого століття, порівнюють її з подіями сьогодення. 

"Так. В цьому є пряме порівняння, як на мене. Бо якщо подивитися на співвідношення сил, яке має Російська Федерація і Україна, то, очевидно, що Україна має менше озброєння, менше людей, але при цьому бореться, дає відсіч", — сказав один з чоловіків. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут та поклав квіти до меморіалу. За його словами, Україна пам'ятатиме завжди кожного захисника та захисницю своєї країни.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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