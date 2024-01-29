Україна вшановує 106-річницю бою під Крутами — що про визначну битву знають кияни

Україна вшановує 106-ту річницю бою під Крутами сьогодні, 29 січня. Що про це знають кияни — дізнавався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Що українці знають про битву під Крутами

"Ні, нічого такого не чула".

"Це одна з таких визначних подій в історії України, яка характеризує український дух і показує те, що студенти, яких було незначна кількість, дали гідний відсіч більшовикам".

"Там були студенти, билися проти більшовиків, в районі 1918 року".

"Сьогодні передавали по радіо, чув. Там не тільки студенти були, але й інтелігенція. Жалко хлопців, молоді".

Деякі з опитуваних, які пам'ятають про визначну битву минулого століття, порівнюють її з подіями сьогодення.

"Так. В цьому є пряме порівняння, як на мене. Бо якщо подивитися на співвідношення сил, яке має Російська Федерація і Україна, то, очевидно, що Україна має менше озброєння, менше людей, але при цьому бореться, дає відсіч", — сказав один з чоловіків.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут та поклав квіти до меморіалу. За його словами, Україна пам'ятатиме завжди кожного захисника та захисницю своєї країни.