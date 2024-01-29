Украина чествует 106-летие боя под Крутами — что о выдающейся битве знают киевляне

Украина чествует 106-ю годовщину боя под Крутами сегодня, 29 января. Что об этом знают киевляне — узнавал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Что украинцы знают о битве под Крутами

"Нет, ничего такого не слышала".

"Это одно из таких выдающихся событий в истории Украины, которое характеризует украинский дух и показывает, что студенты, которых было незначительное количество, дали достойный отпор большевикам".

"Там были студенты, сражавшиеся против большевиков, в районе 1918 года".

"Сегодня передавали по радио, слышал. Там не только студенты были, но и интеллигенция. Жаль ребят, молодые".

Некоторые из опрашиваемых, которые помнят о выдающейся битве прошлого века, сравнивают ее с событиями настоящего.

"Да. В этом есть прямое сравнение, мне кажется. Ведь если посмотреть на соотношение сил, которое имеет Российская Федерация и Украина, то, очевидно, что Украина имеет меньшее вооружение, меньше людей, но при этом борется, дает отпор", — сказал один из мужчин.

Напомним, Владимир Зеленский почтил память Героев Крут и возложил цветы к мемориалу. По его словам, Украина будет всегда помнить каждого защитника и защитницу своей страны.