Ядерні погрози Путіна, видача чоловіків з-за кордону та заява Шмигаля про НАТО — ефір Вечір.LIVE

Угорщина не віддасть Україні військовозобов'язаних чоловіків, а Анджей Дуда прагне налаштувати Дональда Трампа проти очільника Кремля Володимира Путіна. Тим часом Денис Шмигаль заявляє, що Україна за один крок від запрошення до НАТО.

Про все це й не тільки у випуску Вечір.LIVE о 18:00, який доступний за посиланням.

Прямий ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості вечірньої студії:

польський експерт, колишній член уряду Республіки Польща Пьотр Кульпа;

політолог-міжнародник Юлія Осмоловська;

військовий оглядач, майор запасу ЗСУ, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

нардеп від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда;

нардеп від фракції "Батьківщина", член парламентського Комітету з питань нацбезпеки та оборони Вадим Івченко.

Нагадаємо, раніше в уряді Польщі заявили, що політики нібито мають "козирі" для схилення експрезидента США Дональда Трампа до боротьби проти Володимира Путіна.

Водночас віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що його країна не видасть Україні жодного українського біженця, незалежно від того, є він військовозобов'язаним чи ні.