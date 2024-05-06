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Ядерні погрози Путіна, видача чоловіків з-за кордону та заява Шмигаля про НАТО — ефір Вечір.LIVE

Ядерні погрози Путіна, видача чоловіків з-за кордону та заява Шмигаля про НАТО — ефір Вечір.LIVE

06 травня 2024 р. 17:50

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17:50Ядерні погрози Путіна, видача чоловіків з-за кордону та заява Шмигаля про НАТО — ефір Вечір.LIVE

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18:09Євробачення-2024 — що відбувається за лаштунками пісенного конкурсу

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15:05 Як швидко у Кремля закінчаться гроші — доктор економічних наук відповів

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18:58 Рибачук пояснив, чому Захід робить помилку у прагненні домовитися з Росією

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна, видача чоловіків з-за кордону та заява Шмигаля про НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

14:34 У ЗСУ розповіли, скільки окупантів штурмують Часів Яр

Text

13:39 Експерт пояснив, навіщо Сі Цзіньпін приїхав до Європи

Text

13:00 Військовий психолог відповів, як змінилися задачі української піхоти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:31 Матвієнко розповів, чи варто відзначати Великдень під час війни

Text

10:23 Військовий психолог прокоментував скасування статусу обмежено придатний

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — прямий ефір Новини.LIVE

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15:05 Як швидко у Кремля закінчаться гроші — доктор економічних наук відповів

Угорщина не віддасть Україні військовозобов'язаних чоловіків, а Анджей Дуда прагне налаштувати Дональда Трампа проти очільника Кремля Володимира Путіна. Тим часом Денис Шмигаль заявляє, що Україна за один крок від запрошення до НАТО.

Про все це й не тільки у випуску Вечір.LIVE о 18:00, який доступний за посиланням.

Прямий ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості вечірньої студії:

  • польський експерт, колишній член уряду Республіки Польща Пьотр Кульпа;
  • політолог-міжнародник Юлія Осмоловська;
  • військовий оглядач, майор запасу ЗСУ, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман; 
  • нардеп від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда; 
  • нардеп від фракції "Батьківщина", член парламентського Комітету з питань нацбезпеки та оборони Вадим Івченко. 

Нагадаємо, раніше в уряді Польщі заявили, що політики нібито мають "козирі" для схилення експрезидента США Дональда Трампа до боротьби проти Володимира Путіна.

Водночас віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що його країна не видасть Україні жодного українського біженця, незалежно від того, є він військовозобов'язаним чи ні.

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18:40 Загроза займання —  в Одесі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

18:33 Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

18:20 Кількість вагонів із зерном до портів Великої Одеси зменшилась — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:19 Скоїв у нетверезому стані ДТП і зник з місця події — у Харкові затримали водія

18:19 Обіцяли роботу за кордоном, але надурили — в Києві судитимуть групу шахраїв

18:14 Центр для біженців у Нідерландах відмовився приймати чоловіків з України

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17:50 Ядерні погрози Путіна, видача чоловіків з-за кордону та заява Шмигаля про НАТО — ефір Вечір.LIVE

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14:34 У ЗСУ розповіли, скільки окупантів штурмують Часів Яр

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13:39 Експерт пояснив, навіщо Сі Цзіньпін приїхав до Європи

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13:00 Військовий психолог відповів, як змінилися задачі української піхоти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:31 Матвієнко розповів, чи варто відзначати Великдень під час війни

Text

10:23 Військовий психолог прокоментував скасування статусу обмежено придатний

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