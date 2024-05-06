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Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

6 мая 2024 г. 17:50

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17:50Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

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14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

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13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

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13:00 Военный психолог ответил, как изменились задачи украинской пехоты

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12:31 Матвиенко рассказал, стоит ли отмечать Пасху во время войны

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10:23 Военный психолог прокомментировал отмену статуса ограниченно пригодный

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15:05 Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

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13:50 Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

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17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

Text

13:00 Военный психолог ответил, как изменились задачи украинской пехоты

Text

12:31 Матвиенко рассказал, стоит ли отмечать Пасху во время войны

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10:23 Военный психолог прокомментировал отмену статуса ограниченно пригодный

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13:50 Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

Венгрия не отдаст Украине военнообязанных мужчин, а Анджей Дуда стремится настроить Дональда Трампа против главы Кремля, Владимира Путина. Между тем, Денис Шмыгаль заявляет, что Украина в одном шаге от приглашения в НАТО.

Обо всем этом и не только в выпуске Вечір.LIVE в 18:00, который доступен по ссылке.

Прямой эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости вечерней студии:

  • польский эксперт, бывший член правительства Республики Польша Петр Кульпа;
  • политолог-международник Юлия Осмоловская;
  • военный обозреватель, майор запаса ВСУ, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • нардеп от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда;
  • нардеп от фракции "Батьківщина", член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Вадим Ивченко.

Напомним, ранее в правительстве Польши заявили, что у политики якобы есть "козыри" для склонения экс-президента США Дональда Трампа к борьбе против Владимира Путина.

В то же время вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что его страна не выдаст Украине ни одного украинского беженца, независимо от того, является ли он военнообязанным или нет.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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