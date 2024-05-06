Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Венгрия не отдаст Украине военнообязанных мужчин, а Анджей Дуда стремится настроить Дональда Трампа против главы Кремля, Владимира Путина. Между тем, Денис Шмыгаль заявляет, что Украина в одном шаге от приглашения в НАТО.

Обо всем этом и не только в выпуске Вечір.LIVE в 18:00, который доступен по ссылке.

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Приглашенные гости вечерней студии:

польский эксперт, бывший член правительства Республики Польша Петр Кульпа;

политолог-международник Юлия Осмоловская;

военный обозреватель, майор запаса ВСУ, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

нардеп от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда;

нардеп от фракции "Батьківщина", член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Вадим Ивченко.

Напомним, ранее в правительстве Польши заявили, что у политики якобы есть "козыри" для склонения экс-президента США Дональда Трампа к борьбе против Владимира Путина.

В то же время вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что его страна не выдаст Украине ни одного украинского беженца, независимо от того, является ли он военнообязанным или нет.