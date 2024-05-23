Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE стали військовий аналітик Денис Попович, народний депутат, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок, а також голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Зокрема, вони обговорять удари по території Росії західною з зброєю та підозру у незаконному збагаченні ексзаступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують й те, що прем'єр-міністр Великої Британії оголосив вибори. Вони поговорять, хто може прийти до влади.

В ефірі також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії. За словами законодавців, це необхідно для ефективної відповіді на російську агресію.

Також 22 травня у Національному антикорупційному бюро України підтвердили вручення підозри колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову. Йдеться про незаконне збагачення експосадовця.