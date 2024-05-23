Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE стали военный аналитик Денис Попович, народный депутат, Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по регламенту и депутатской этике Сергей Евтушок, а также глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. В частности, они обсудят удары по территории России западным с оружием и подозрение в незаконном обогащении экс-заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют и то, что премьер-министр Великобритании объявил выборы. Они поговорят, кто может прийти к власти.

В эфире также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России. По словам законодателей, это необходимо для эффективного ответа на российскую агрессию.

Также 22 мая в Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили вручение подозрения бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову. Речь идет о незаконном обогащении экс-чиновника.