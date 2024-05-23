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Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

23 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

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22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

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19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

Text

17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

Text

16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

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13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

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12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

Гостями студии Ранок.LIVE стали военный аналитик Денис Попович, народный депутат, Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по регламенту и депутатской этике Сергей Евтушок, а также глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. В частности, они обсудят удары по территории России западным с оружием и подозрение в незаконном обогащении экс-заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют и то, что премьер-министр Великобритании объявил выборы. Они поговорят, кто может прийти к власти. 

В эфире также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России. По словам законодателей, это необходимо для эффективного ответа на российскую агрессию.

Также 22 мая в Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили вручение подозрения бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову. Речь идет о незаконном обогащении экс-чиновника.

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08:08 Ночью в Винницкой области заметили в небе пассажирский самолет

08:03 Десантники уничтожили группу вражеской пехоты в Харьковской области — эффектное видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:49 В ISW объяснили, почему оккупанты пошли в наступление ранее запланированной даты

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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07:58 Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

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23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

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22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

Text

19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

Text

17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

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16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

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13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

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12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину