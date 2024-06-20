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Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

20 червня 2024 р. 17:50

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17:50Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

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17:12 Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

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17:03 Хто платить за відключення — підприємці чи клієнти

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13:08 Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

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11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

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10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

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10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

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23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

Text

17:03 Хто платить за відключення — підприємці чи клієнти

Text

13:08 Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

Text

11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

Text

10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

Text

08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

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23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

Удари по російських нафтобазах набувають інтенсивності, а президент України Володимир Зеленський образився на держсекретаря США Ентоні Блінкена через його посилену увагу до корупції в Україні. Тим часом через блекаути в Україні є загроза спалахів гепатиту та холери, а також висока ймовірність глобального дефіциту лікарів до 2030 року.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50. 

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • міністр соціальної політики Андрій Рева;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • народний депутат України Юрій Камельчук;
  • адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT Юрій Ванетик;
  • авіаексперт Костянтин Криволап;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • журналіст, телеведучий та медіаменеджер Євген Кисельов.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підбив підсумки Глобального саміту миру, де наголосив, що його учасники погодили низку фундаментальних принципів мирного співіснування держав і народів.

Також нещодавно в Азові Ростовської області Росії розгорілась потужна пожежа на нафтосховищі, а перед цим за словами очевидців, перед інцидентом було чутно щонайменше п'ять вибухів. 

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18:00 Міністр охорони здоров'я заявив, що Україну очікує глобальний дефіцит лікарів

18:00 Казковий вовк по-одеські — призовник у костюмі бабусі намагався залишитись непоміченим

17:47 Фасадний декор міжнародного рівня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 У Львові чоловік вбив власного батька — слідчі розповіли деталі

17:42 Прикордонники показали ефектні кадри прицільного удару по позиціях ворога

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13:08 Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

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11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

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10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

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07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

19 червня 2024
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23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання