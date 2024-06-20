Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

Удари по російських нафтобазах набувають інтенсивності, а президент України Володимир Зеленський образився на держсекретаря США Ентоні Блінкена через його посилену увагу до корупції в Україні. Тим часом через блекаути в Україні є загроза спалахів гепатиту та холери, а також висока ймовірність глобального дефіциту лікарів до 2030 року.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

міністр соціальної політики Андрій Рева;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

політтехнолог Руслан Рохов;

народний депутат України Юрій Камельчук;

адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT Юрій Ванетик;

авіаексперт Костянтин Криволап;

політтехнолог Тарас Загородній;

журналіст, телеведучий та медіаменеджер Євген Кисельов.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підбив підсумки Глобального саміту миру, де наголосив, що його учасники погодили низку фундаментальних принципів мирного співіснування держав і народів.

Також нещодавно в Азові Ростовської області Росії розгорілась потужна пожежа на нафтосховищі, а перед цим за словами очевидців, перед інцидентом було чутно щонайменше п'ять вибухів.