Удары по нефтебазам РФ, обиду Зеленского на США и новой беде для Украины — эфир Вечір.LIVE

Удары по российским нефтебазам приобретают интенсивность, а президент Украины Владимир Зеленский обиделся на госсекретаря США Энтони Блинкена из-за его усиленного внимания к коррупции в Украине. Между тем из-за блекаутов в Украине есть угроза вспышек гепатита и холеры, а также высока вероятность глобального дефицита врачей к 2030 году.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

министр социальной политики Андрей Рева;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

политтехнолог Руслан Рохов;

народный депутат Украины Юрий Камельчук;

адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик;

авиаэксперт Константин Криволап;

политтехнолог Тарас Загородний;

журналист, телеведущий и медиаменеджер Евгений Киселев.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подвел итоги Глобального саммита мира, где отметил, что его участники согласовали ряд фундаментальных принципов мирного сосуществования государств и народов.

Также недавно в Азове Ростовской области России разгорелся мощный пожар на нефтехранилище, а перед этим по словам очевидцев, перед инцидентом было слышно по меньшей мере пять взрывов.