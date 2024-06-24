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Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

24 червня 2024 р. 08:00

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08:00 Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

23 червня 2024
Text

16:25 Світан заявив, що окупанти втратили темп — що відбувається на фронті

Text

13:14 Сазонов пояснив, яким чином військова поліція може протидіяти ТЦК

22 червня 2024
Text

13:25 Політичний експерт і військовий Сазонов пояснив, чи потрібна в Україні військова поліція

Text

11:21 Ціни на продукти через відключення світла зростуть — як на це реагують кияни

Text

02:05 Війна і футбол — український режисер розповів про новий документальний фільм

21 червня 2024
Text

21:12 Експерт заявив, що Лукашенко не хоче, щоб ядерний удар був нанесений з Білорусі

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про масовані атаки на Харківщину, відключення світла та ситуацію в енергетиці. Чи повертатиме ЄС військовозобов'язаних українців — на якому етапі переговори? Також дізнаємося, яка ситуація в Дагестані, де напередодні обстріляли синагогу, церкву та поліцію. 

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 24 червня, в ефірі Новини.LIVE ми будемо говорити про ситуацію на Харківщині, де поновилися масовані російські обстріли. Теми, ще не втрачають актуальності — відключення світла та стан української енергетики. Дізнаємося, чи повертатиме ЄС військовозобов'язаних українців та на якому етапі переговори. А також подивимося, що відбувається в Дагестані, не напередодні обстріляли синагогу, церкву та поліцію.

Гості сьогоднішнього ефіру: 

  • Андрій Демченко, речник ДПСУ
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь"
  • Олег Симороз, учасник російсько-української війни, громадський активіст

Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія вибухів: армія Росії завдала по місту авіаударів, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання та світло. Одна людина загинула та 12 постраждали. 

Раніше ми розповідали, з яким документом чоловіки можуть виїхати за кордон на відпочинок. Юристи назвали випадки, коли для чоловіків призовного віку така подорож законна. 

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09:42 Масштабна пожежа в Одесі в результаті влучання — є постраждалі

09:41 Спровокував бійку в кафе — у Києві затримали 24-річного чоловіка

09:24 Військовозобов'язані можуть оновити дані через ЦНАП — що для цього необхідно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:20 Ранковий удар по Одесі — чим атакували росіяни

09:15 Черги на кордоні України — на яких КПП автівки застрягли в заторах

09:08 Жорсткі кадри ближнього бою — на Харківщині боєць 3 ОШБр ліквідував двох окупантів

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08:00 Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

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21:12 Експерт заявив, що Лукашенко не хоче, щоб ядерний удар був нанесений з Білорусі

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