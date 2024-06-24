Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про масовані атаки на Харківщину, відключення світла та ситуацію в енергетиці. Чи повертатиме ЄС військовозобов'язаних українців — на якому етапі переговори? Також дізнаємося, яка ситуація в Дагестані, де напередодні обстріляли синагогу, церкву та поліцію.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 24 червня, в ефірі Новини.LIVE ми будемо говорити про ситуацію на Харківщині, де поновилися масовані російські обстріли. Теми, ще не втрачають актуальності — відключення світла та стан української енергетики. Дізнаємося, чи повертатиме ЄС військовозобов'язаних українців та на якому етапі переговори. А також подивимося, що відбувається в Дагестані, не напередодні обстріляли синагогу, церкву та поліцію.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Андрій Демченко, речник ДПСУ

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь"

Олег Симороз, учасник російсько-української війни, громадський активіст

Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія вибухів: армія Росії завдала по місту авіаударів, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання та світло. Одна людина загинула та 12 постраждали.

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