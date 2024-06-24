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Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

24 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

23 июня 2024
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16:25 Свитан заявил, что оккупанты потеряли темп — что происходит на фронте

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13:14 Сазонов объяснил, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК

22 июня 2024
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13:25 Политический эксперт и военный Сазонов объяснил, нужна ли в Украине военная полиция

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11:21 Цены на продукты из-за отключения света вырастут — как на это реагируют киевляне

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02:05 Война и футбол — украинский режиссер рассказал о новом документальном фильме

21 июня 2024
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21:12 Эксперт заявил, что Лукашенко не хочет, чтобы ядерный удар был нанесен из Беларуси

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21:04 Тищенко прокомментировал свое участие в скандале, возникшем в Днепре

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17:50Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Нардеп Федиенко объяснил, как хотят изменить закон о мобилизации

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

23 июня 2024
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16:25 Свитан заявил, что оккупанты потеряли темп — что происходит на фронте

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13:14 Сазонов объяснил, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК

22 июня 2024
Text

13:25 Политический эксперт и военный Сазонов объяснил, нужна ли в Украине военная полиция

Text

11:21 Цены на продукты из-за отключения света вырастут — как на это реагируют киевляне

Text

02:05 Война и футбол — украинский режиссер рассказал о новом документальном фильме

21 июня 2024
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21:12 Эксперт заявил, что Лукашенко не хочет, чтобы ядерный удар был нанесен из Беларуси

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21:04 Тищенко прокомментировал свое участие в скандале, возникшем в Днепре

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17:50 Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Нардеп Федиенко объяснил, как хотят изменить закон о мобилизации

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о массированных атаках на Харьковщину, отключениях света и ситуацию в энергетике. Будет ли ЕС возвращать военнообязанных украинцев — на каком этапе переговоры? Также узнаем, какая ситуация в Дагестане — накануне там обстреляли синагогу, церковь и полицию.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 24 июня, в эфире Новини.LIVE мы будем говорить о ситуации на Харьковщине, где возобновились массированные российские обстрелы. Темы, еще не теряющие актуальности — отключение света и состояние украинской энергетики. Узнаем, будет ли возвращать ЕС военнообязанных украинцев и на каком этапе переговоры. А также посмотрим, что происходит в Дагестане, где накануне обстреляли синагогу, церковь и полицию.

Гости сегодняшнего эфира: 

  • Андрей Демченко, спикер ГПСУ
  • Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг"
  • Олег Симороз, участник российско-украинской войны, общественный активист

Напомним, 23 июня в Харькове прозвучала серия взрывов: армия России нанесла по городу авиаудары, в результате чего в нескольких районах города исчезло водоснабжение и свет. Один человек погиб и 12 пострадали.

Раньше мы рассказывали, с каким документом мужчины могут уехать за границу на отдых. Юристы назвали случаи, когда для граждан призывного возраста такое путешествие законно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:47 Тарифы с 1 июля — сколько придется платить за газ и свет

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