Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о массированных атаках на Харьковщину, отключениях света и ситуацию в энергетике. Будет ли ЕС возвращать военнообязанных украинцев — на каком этапе переговоры? Также узнаем, какая ситуация в Дагестане — накануне там обстреляли синагогу, церковь и полицию.
Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.
О чем эфир
Сегодня, 24 июня, в эфире Новини.LIVE мы будем говорить о ситуации на Харьковщине, где возобновились массированные российские обстрелы. Темы, еще не теряющие актуальности — отключение света и состояние украинской энергетики. Узнаем, будет ли возвращать ЕС военнообязанных украинцев и на каком этапе переговоры. А также посмотрим, что происходит в Дагестане, где накануне обстреляли синагогу, церковь и полицию.
Гости сегодняшнего эфира:
- Андрей Демченко, спикер ГПСУ
- Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг"
- Олег Симороз, участник российско-украинской войны, общественный активист
Напомним, 23 июня в Харькове прозвучала серия взрывов: армия России нанесла по городу авиаудары, в результате чего в нескольких районах города исчезло водоснабжение и свет. Один человек погиб и 12 пострадали.
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