Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о массированных атаках на Харьковщину, отключениях света и ситуацию в энергетике. Будет ли ЕС возвращать военнообязанных украинцев — на каком этапе переговоры? Также узнаем, какая ситуация в Дагестане — накануне там обстреляли синагогу, церковь и полицию.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 24 июня, в эфире Новини.LIVE мы будем говорить о ситуации на Харьковщине, где возобновились массированные российские обстрелы. Темы, еще не теряющие актуальности — отключение света и состояние украинской энергетики. Узнаем, будет ли возвращать ЕС военнообязанных украинцев и на каком этапе переговоры. А также посмотрим, что происходит в Дагестане, где накануне обстреляли синагогу, церковь и полицию.

Гости сегодняшнего эфира:

Андрей Демченко, спикер ГПСУ

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг"

Олег Симороз, участник российско-украинской войны, общественный активист

Напомним, 23 июня в Харькове прозвучала серия взрывов: армия России нанесла по городу авиаудары, в результате чего в нескольких районах города исчезло водоснабжение и свет. Один человек погиб и 12 пострадали.

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