Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — експерт з безпеки Іван Варченко. Тема ефіру — удар по харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії.

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Ефір Вечір.LIVE з Іваном Варченком

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

удар по харківській телевежі;

допомога від США та Великої Британії;

ухвалення 14-го пакету антиросійських санкцій;

заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо розміщення ядерної зброї у Польщі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великій Британії Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України, вартістю у 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшої в історії Лондона постачі важливого обладнання.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда повідомив про свою готовність до розміщення американської ядерної зброї у країні.