Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — експерт з безпеки Іван Варченко. Тема ефіру — удар по харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії.
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Ефір Вечір.LIVE з Іваном Варченком
Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- удар по харківській телевежі;
- допомога від США та Великої Британії;
- ухвалення 14-го пакету антиросійських санкцій;
- заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо розміщення ядерної зброї у Польщі.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великій Британії Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України, вартістю у 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшої в історії Лондона постачі важливого обладнання.
Водночас президент Польщі Анджей Дуда повідомив про свою готовність до розміщення американської ядерної зброї у країні.