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Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

23 квітня 2024 р. 18:01

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18:01Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

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18:01 Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

Text

12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

Text

12:18 Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

Text

11:24 Мобілізація з 25 років — нардеп відповів, чи вплине це на ситуацію на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:09 Результат ротації — Братчук прокоментував переведення Гуменюк на іншу посаду

Text

10:36 Братчук розповів про те, якою повинна бути комунікація між ЗСУ та ЗМІ

Text

09:44 Стримати наступ РФ чи досягти перемоги — політолог назвав мету допомоги США для України

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Новий гість студії Вечір.LIVE — експерт з безпеки Іван Варченко. Тема ефіру — удар по харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Іваном Варченком

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • удар по харківській телевежі;
  • допомога від США та Великої Британії;
  • ухвалення 14-го пакету антиросійських санкцій;
  • заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо розміщення ядерної зброї у Польщі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великій Британії Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України, вартістю у 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшої в історії Лондона постачі важливого обладнання.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда повідомив про свою готовність до розміщення американської ядерної зброї у країні

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18:27 СБУ повідомила про підозру ще п'яти бойовикам, які штурмували Мар'їнку та Вугледар

18:13 Євросоюз не готовий віддавати Україні комплекси Patriot, — Reuters

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:10 Незаконно віддав 2 мільйони гривень — на Миколаївщині судитимуть посадовця

18:07 Підготовка до саміту у Вашингтоні — Україна та НАТО погодили план роботи на травень

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