Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — эксперт по безопасности Иван Варченко. Тема эфира — удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании.
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Эфир Вечір.LIVE с Иваном Варченко
Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:
- удар по харьковской телебашне;
- помощь от США и Великобритании;
- принятие 14-го пакета антироссийских санкций;
- заявление президента Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия в Польше.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины, стоимостью в 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшей в истории Лондона снабжении важного оборудования.
В то же время президент Польши Анджей Дуда сообщил о своей готовности к размещению американского ядерного оружия в стране.