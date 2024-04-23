Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — эксперт по безопасности Иван Варченко. Тема эфира — удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании.

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Эфир Вечір.LIVE с Иваном Варченко

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

удар по харьковской телебашне;

помощь от США и Великобритании;

принятие 14-го пакета антироссийских санкций;

заявление президента Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия в Польше.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины, стоимостью в 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшей в истории Лондона снабжении важного оборудования.

В то же время президент Польши Анджей Дуда сообщил о своей готовности к размещению американского ядерного оружия в стране.