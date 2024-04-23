Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE arrow
Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

23 апреля 2024 г. 18:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:01Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

Text

13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

Text

12:37 Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

Text

12:18 Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине

Text

11:24 Мобилизация с 25 лет — нардеп ответил, повлияет ли это на ситуацию на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:09 Результат ротации — Братчук прокомментировал перевод Гуменюк на другую должность

Text

10:36 Братчук рассказал о том, какой должна быть коммуникация между ВСУ и СМИ

Text

09:44 Сдержать наступление РФ или достичь победы — политолог назвал цель помощи США для Украины

Text

07:59 Важное обращение Зеленского — эфир Новини.LIVE

22 апреля 2024
Text

22:42 Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

Text

13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

Text

12:37 Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

Text

12:18 Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине

Text

11:24 Мобилизация с 25 лет — нардеп ответил, повлияет ли это на ситуацию на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:09 Результат ротации — Братчук прокомментировал перевод Гуменюк на другую должность

Text

10:36 Братчук рассказал о том, какой должна быть коммуникация между ВСУ и СМИ

Text

09:44 Сдержать наступление РФ или достичь победы — политолог назвал цель помощи США для Украины

Text

07:59 Важное обращение Зеленского — эфир Новини.LIVE

22 апреля 2024
Text

22:42 Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

Новый гость студии Вечір.LIVE — эксперт по безопасности Иван Варченко. Тема эфира — удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Иваном Варченко

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • удар по харьковской телебашне;
  • помощь от США и Великобритании;
  • принятие 14-го пакета антироссийских санкций;
  • заявление президента Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия в Польше.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины, стоимостью в 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшей в истории Лондона снабжении важного оборудования.

В то же время президент Польши Анджей Дуда сообщил о своей готовности к размещению американского ядерного оружия в стране.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:30 США готовят пакет военной помощи Украине с рекордной стоимостью — Reuters

18:27 СБУ сообщила о подозрении еще пяти боевикам, которые штурмовали Марьинку и Угледар

18:13 Евросоюз не готов отдавать Украине комплексы Patriot, — Reuters

18:10 Незаконно отдал 2 миллиона гривен — в Николаевской области будут судить чиновника

18:07 Подготовка к саммиту в Вашингтоне — Украина и НАТО согласовали план работы на май

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:05 Кабмин уволил одного из заместителей министра обороны — причины

Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

17:51 Россия перебросила носители ядерного оружия на границу с Финляндией — что известно

17:48 Электронный кабинет пациента — какие преимущества ждут украинцев

17:45 Зеленский встретился с министром обороны Дании — что обсуждали

18:30 США готовят пакет военной помощи Украине с рекордной стоимостью — Reuters

18:27 СБУ сообщила о подозрении еще пяти боевикам, которые штурмовали Марьинку и Угледар

18:13 Евросоюз не готов отдавать Украине комплексы Patriot, — Reuters

18:10 Незаконно отдал 2 миллиона гривен — в Николаевской области будут судить чиновника

18:07 Подготовка к саммиту в Вашингтоне — Украина и НАТО согласовали план работы на май

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:05 Кабмин уволил одного из заместителей министра обороны — причины

17:51 Россия перебросила носители ядерного оружия на границу с Финляндией — что известно

17:48 Электронный кабинет пациента — какие преимущества ждут украинцев

17:45 Зеленский встретился с министром обороны Дании — что обсуждали

17:38 Дезертирство в ВСУ — адвокат Кравец ответил, откуда взял данные о более чем 100 тыс. случаев

16:45 Уничтоженные квартиры и судьбы — как одесситы пережили ночную атаку на город

10:50 Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас"

Эксклюзив

06:52 Продаж мало, а количество "недостроев" растет — что будет с ценами на жилье в Украине

05:57 Катамаран "Коммуна" — что за уникальный корабль поразили ВМС Украины в Севастополе

22 апреля 2024

19:12 Украинцев никогда не станет больше — сколько нас останется после войны

14:55 Хаг песах самеах — как одесские иудеи готовятся к празднику свободы

06:27 Цены на продукты в Украине — на сколько в апреле подорожали фрукты

05:57 Ту-22М3 — самый таинственный самолет РФ, который сбила Украина

05:42 Разрушенные электростанции и блэкауты — в каком состоянии энергетика Украины и что будет зимой

21 апреля 2024

07:15 Уход за людьми с инвалидностью и кто имеет право на отсрочку — юрист о мобилизации

Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

Text

13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

Text

12:37 Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

Text

12:18 Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине

Text

11:24 Мобилизация с 25 лет — нардеп ответил, повлияет ли это на ситуацию на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:09 Результат ротации — Братчук прокомментировал перевод Гуменюк на другую должность

Text

10:36 Братчук рассказал о том, какой должна быть коммуникация между ВСУ и СМИ

Text

09:44 Сдержать наступление РФ или достичь победы — политолог назвал цель помощи США для Украины

Text

07:59 Важное обращение Зеленского — эфир Новини.LIVE

22 апреля 2024
Text

22:42 Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение