Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про черговий удар по Дніпру та допомогу Китаю Росії у виробництві дронів. Актуальні теми — грошова допомога українцям та порт у Новоросійську під атакою морських дронів. Обговоримо також ситуацію у Часовому Яру та результати візиту Віктора Орбана до Києва.

Подивитися ефір о 13:00 можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 3 липня, в ефірі Новини.LIVE обговоримо результати візиту угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва, розробку Китаєм для Росії ударного дрона на зразок Shahed та про нові виплати українцям. Поговоримо також про те, скільки громадян потрібно мобілізацію, аби почати перемагати у війні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

— виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

— військовий аналітик, співголова громадської ініціативи ''Права справа'' Дмитро Снєгирьов;

— соціолог Андрій Єременко.

Нагадаємо, вперше з початку великої війни до Києва прибув прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Як відомо, 3 липня Росія атакувала Дніпро. Ворог бив ракетами та ударними БпЛА.

Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди.

Наразі відомо, що окупанти вбили чотирьох людей. Внаслідок атаки РФ постраждали 27 людей, з них госпіталізовані 11, двоє — у важкому стані.