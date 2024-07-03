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Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

03 липня 2024 р. 13:00

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13:00 Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

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13:00 Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

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12:53 Мешканці верхніх поверхів можуть залишитися без опалення взимку — нардеп пояснив причину

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Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про черговий удар по Дніпру та допомогу Китаю Росії у виробництві дронів. Актуальні теми — грошова допомога українцям та порт у Новоросійську під атакою морських дронів. Обговоримо також ситуацію у Часовому Яру та результати візиту Віктора Орбана до Києва.

Подивитися ефір о 13:00 можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 3 липня, в ефірі Новини.LIVE обговоримо результати візиту угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва, розробку Китаєм для Росії ударного дрона на зразок Shahed та про нові виплати українцям. Поговоримо також про те, скільки громадян потрібно мобілізацію, аби почати перемагати у війні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

— виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

— військовий аналітик, співголова громадської ініціативи ''Права справа'' Дмитро Снєгирьов;

— соціолог Андрій Єременко.

Нагадаємо, вперше з початку великої війни до Києва прибув прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Як відомо, 3 липня Росія атакувала Дніпро. Ворог бив ракетами та ударними БпЛА.

Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди. 

Наразі відомо, що окупанти вбили чотирьох людей. Внаслідок атаки РФ постраждали 27 людей, з них госпіталізовані 11, двоє — у важкому стані.

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12:46 Кредитні пільги військовим — як мобілізованим вирішити проблеми з боргами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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