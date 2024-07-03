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Удар по Днепру, помощь Китая России и денежная помощь украинцам — эфир День.LIVE

Удар по Днепру, помощь Китая России и денежная помощь украинцам — эфир День.LIVE

3 июля 2024 г. 13:00

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13:00 Удар по Днепру, помощь Китая России и денежная помощь украинцам — эфир День.LIVE

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Сегодня в эфире День.LIVE поговорим об очередном ударе по Днепру и помощи Китаю России в производстве дронов. Актуальные темы — денежная помощь украинцам и порт в Новороссийске под атакой морских дронов. Обсудим также ситуацию во Временном Яру и результаты визита Виктора Орбана в Киев.

Посмотреть эфир в 13:00 можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 3 июля, в эфире Новини.LIVE обсудим результаты визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев, разработку Китаем для России ударного дрона вроде Shahed и о новых выплатах украинцам. Поговорим также о том, сколько граждан нужно мобилизации, чтобы начать побеждать в войне.

Гости сегодняшнего эфира:

— исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

— военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы ''Права справа'' Дмитрий Снегирев;

— социолог Андрей Еременко.

Напомним, впервые с начала большой войны в Киев прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как известно, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БпЛА.

Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.

Известно, что оккупанты убили четыре человека. В результате атаки РФ пострадали 27 человек, из них госпитализированы 11, двое — в тяжелом состоянии.

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