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Учасники Саміту миру, Польща заблокує кордон, Марш рівності в Києві — ефір Ранок.LIVE

Учасники Саміту миру, Польща заблокує кордон, Марш рівності в Києві — ефір Ранок.LIVE

04 червня 2024 р. 08:00

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08:00 Учасники Саміту миру, Польща заблокує кордон, Марш рівності в Києві — ефір Ранок.LIVE

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17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

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16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

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12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

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11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

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10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Учасники Саміту миру, Польща заблокує кордон, Марш рівності в Києві — ефір Ранок.LIVE

3 червня 2024
Text

22:39 Нардеп заявив, що українцям доведеться навчитися економити

Text

22:16 Табах наголосив на тому, що потрібно Україні, аби виграти війну

Text

22:14 Поліцейську змило в море та російський обстріл бази відпочинку — головні новини 3 червня

Text

20:48 Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE

Text

17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

Text

11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

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10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

У прямому ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 4 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми Маршу рівності в Києві, можливе перекриття кордону із Польщею та майбутній Саміт миру у Швейцарії.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у вівторок о 08:00.

Про що говоритимуть гості студії та хто вони

Гості ефіру:

  • Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських Сил ЗСУ;
  • Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга народу";
  • Оксана Савчук, нардепка, представниця Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. 

Експерти та політики у студії поговорять про заяви поляків нових блокувань кордону, майбутній Саміт миру у Швейцарії та його учасників, а також про Марш рівності в Києві.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань. 

Нагадаємо, США на Саміті миру представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван. Вони підтвердять підтримку США народу України.

Президент України Володимир Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру.

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08:19 Авіапатруль НАТО тричі супроводжував російські військові літаки за минулий тиждень

08:04 Росія примусово відправляє чоловіків, які відмовилися воювати, на Харківщину, — ISW

07:48 Росіяни примусово відправляють підлітків із окупованих територій на військовий вишкіл

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:42 В ISW вважають, що Росія хоче придбати уранові активи в Нігері

07:29 Угорщину хочуть позбавити права голосу в ЄС — хто пропонує

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

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