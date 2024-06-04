Учасники Саміту миру, Польща заблокує кордон, Марш рівності в Києві — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 4 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми Маршу рівності в Києві, можливе перекриття кордону із Польщею та майбутній Саміт миру у Швейцарії.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у вівторок о 08:00.

Про що говоритимуть гості студії та хто вони

Гості ефіру:

Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських Сил ЗСУ;

Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга народу";

Оксана Савчук, нардепка, представниця Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури.

Експерти та політики у студії поговорять про заяви поляків нових блокувань кордону, майбутній Саміт миру у Швейцарії та його учасників, а також про Марш рівності в Києві.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.

Нагадаємо, США на Саміті миру представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван. Вони підтвердять підтримку США народу України.

Президент України Володимир Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру.