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Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

4 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

3 июня 2024
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22:39 Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

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22:16 Табах отметил, что нужно Украине, чтобы выиграть войну

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22:14 Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

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20:48 Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

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17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

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12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

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11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

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10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

3 июня 2024
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22:39 Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

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22:16 Табах отметил, что нужно Украине, чтобы выиграть войну

Text

22:14 Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

Text

20:48 Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

Text

17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

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11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

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10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

В прямом эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы Марша равенства в Киеве, возможно перекрытие границы с Польшей и будущий саммит мира в Швейцарии.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в пятницу в 08:00.

О чем будут говорить гости студии и кто они

В гости в студию придут украинские политики, эксперты и деятели. В частности, среди них: Дмитрий Плетенчук — пресс-секретарь Военно-морских Сил ВСУ, Георгий Мазурашу — нардеп "Слуга народа", Оксана Савчук — нардеп, представитель Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Эксперты и политики в студии поговорят о заявлениях поляков новых блокировок границы, предстоящем Саммите мира в Швейцарии и его участниках, а также о Марше равенства в Киеве.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, США на Саммите мира будут представлять вице-президента Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Они подтвердят поддержку США народу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский негативно воспринял ответ Китая и Бразилии, которые отказались участвовать в Саммите мира.

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08:04 Россия принудительно отправляет мужчин, которые отказались воевать, на Харьковщину, — ISW

07:48 Россияне принудительно отправляют подростков с оккупированных территорий на военную подготовку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:42 В ISW считают, что Россия хочет приобрести урановые активы в Нигере

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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