Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы Марша равенства в Киеве, возможно перекрытие границы с Польшей и будущий саммит мира в Швейцарии.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в пятницу в 08:00.

О чем будут говорить гости студии и кто они

В гости в студию придут украинские политики, эксперты и деятели. В частности, среди них: Дмитрий Плетенчук — пресс-секретарь Военно-морских Сил ВСУ, Георгий Мазурашу — нардеп "Слуга народа", Оксана Савчук — нардеп, представитель Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Эксперты и политики в студии поговорят о заявлениях поляков новых блокировок границы, предстоящем Саммите мира в Швейцарии и его участниках, а также о Марше равенства в Киеве.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, США на Саммите мира будут представлять вице-президента Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Они подтвердят поддержку США народу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский негативно воспринял ответ Китая и Бразилии, которые отказались участвовать в Саммите мира.