У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

Російські окупанти не мають сил одночасно тиснути на двох напрямках. Однак ворог не відмовляється від планів захопити усю Донецьку область.

Про це повідомив військовий Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 30 травня.

Ситуація на фронті

За словами Сазонова, всі історії, що у російських окупантів нескінченний запас військових — це тільки легенди. Загарбники не покидають планів захопити усю Донецьку область, однак українські захисники їх невпинно знищують.

"Всі легенди, що у них безкінечний запас вояків, це тільки легенди. Справді боєздатних готових підрозділів у них вистачає на один напрямок", — додав Сазонов.

Нагадаємо, уночі проти 30 травня на території тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець".

Також у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про значні втрати, яких зазнали російські загарбники за час повномасштабної війни проти України. Зокрема, за минулу добу українські воїни знищили ще 1160 ворожих військових, підбили десять танків та 35 артсистем.