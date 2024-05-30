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У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

30 травня 2024 р. 12:59

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12:19 Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук вказав переваги російської армії на фронті проти ЗСУ

Text

09:24 Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Додаткові гроші на зброю, тортури в тюрмах та виплати ПАРЄ для українців — ефір Ранок.LIVE

29 травня 2024
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22:28 Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію

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Російські окупанти не мають сил одночасно тиснути на двох напрямках. Однак ворог не відмовляється від планів захопити усю Донецьку область.

Про це повідомив військовий Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 30 травня.

Ситуація на фронті

За словами Сазонова, всі історії, що у російських окупантів нескінченний запас військових — це тільки легенди. Загарбники не покидають планів захопити усю Донецьку область, однак українські захисники їх невпинно знищують.

"Всі легенди, що у них безкінечний запас вояків, це тільки легенди. Справді боєздатних готових підрозділів у них вистачає на один напрямок", — додав Сазонов.

Нагадаємо, уночі проти 30 травня на території тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". 

Також у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про значні втрати, яких зазнали російські загарбники за час повномасштабної війни проти України. Зокрема, за минулу добу українські воїни знищили ще 1160 ворожих військових, підбили десять танків та 35 артсистем.

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13:15 На фронті загинула 25-річна парамедикиня Ірина Цибух

13:13 На Прикарпатті в горах заблукала група школярів — що відомо

13:11 Окупанти зруйнували гуртожиток і стайню під час нічної атаки на Харківщину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Скільки дітей вбила армія Росії в Україні — стали відомі нові дані

12:54 Нові дитячі виплати — хто і як може отримати 11 тис. гривень

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