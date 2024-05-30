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В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

30 мая 2024 г. 12:59

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:24 Медик "Азова" Ротчук объяснил ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом

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Российские оккупанты не имеют сил одновременно давить на двух направлениях. Однако враг не отказывается от планов захватить всю Донецкую область.

Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 мая.

Ситуация на фронте

По словам Сазонова, все истории, что у российских оккупантов бесконечный запас военных — это только легенды. Захватчики не покидают планы захватить всю Донецкую область, однако украинские защитники их неустанно уничтожают.

"Все легенды, что у них бесконечный запас воинов, это только легенды. Действительно боеспособных готовых подразделений у них хватает на одно направление", — добавил Сазонов.

Напомним, в ночь на 30 мая на территории временно оккупированного Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

Также в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о значительных потерях, понесенных российскими захватчиками за время полномасштабной войны против Украины. В частности, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 1160 вражеских военных, подбили десять танков и 35 артсистем.

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14:39 Дания одобрила использование переданных Украине F-16 для атак по России

14:38 Мобилизация заключенных — к ВСУ могут присоединиться более двух тысяч узников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:27 Народный синоптик Диденко сообщила, какой "подарок" подготовила погода в последний день весны

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12:59 В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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