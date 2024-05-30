В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

Российские оккупанты не имеют сил одновременно давить на двух направлениях. Однако враг не отказывается от планов захватить всю Донецкую область.

Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 мая.

Ситуация на фронте

По словам Сазонова, все истории, что у российских оккупантов бесконечный запас военных — это только легенды. Захватчики не покидают планы захватить всю Донецкую область, однако украинские защитники их неустанно уничтожают.

"Все легенды, что у них бесконечный запас воинов, это только легенды. Действительно боеспособных готовых подразделений у них хватает на одно направление", — добавил Сазонов.

Напомним, в ночь на 30 мая на территории временно оккупированного Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

Также в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о значительных потерях, понесенных российскими захватчиками за время полномасштабной войны против Украины. В частности, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 1160 вражеских военных, подбили десять танков и 35 артсистем.