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У законі про зберігання репродуктивних клітин військових не врегульовані спадкові спори — адвокат

08 лютого 2024 р. 16:25

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16:25 У законі про зберігання репродуктивних клітин військових не врегульовані спадкові спори — адвокат

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15:00 Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

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14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

Text

13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:45 Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

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11:45 Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

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11:00 Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

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10:20 Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

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Верховна Рада України ухвалила зміну до закону про зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців у середу, 7 лютого. Однак, проблема, з якою довелося стикнутися — спадкові відносини, які поки жодним чином не врегульовані. 

про це розповіла голова Комітету з цивільного, сімейного та спадкового права Асоціації працівників України, адвокат Олена Сибірцева в ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми закону про зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців

Так, згідно зі змінами, які внесли у Верховні Раді, закон дозволяє безкоштовно зберігати біоматеріал військовослужбовців три роки після їх смерті. Втім, за словами Олени Сибірцевої, це фактично не вирішує питання. Адже, на цьому етапі виникає інша проблема — спадкові відносини. Їх поки що жодним чином не врегулювали. 

"Яке б розпорядження особа не дала за життя, кому б вона не дала можливість розпоряджатися цими клітинами на випадок смерті,  всі розпорядження, які дані за життя, не мають чинності у випадку смерті. На сьогодні немає чіткого врегулювання, яким чином клітини можуть спадкуватися", — сказала Сибірцева. 

Вона додала, що можуть виникнути суттєві проблеми на етапі, коли спадкоємці не досягнуть згоди між собою, кому репродуктивні клітини можуть перейти.

Крім того, не врегульоване питання про спадкування для дітей, які будуть зачаті завдяки кріоконсервації. 

"Цивільний кодекс залишив їх поза колом. Зараз немає норми, яка б регулювала можливість здійснити ними таке спадкування", — додала адвокат. 

Нагадаємо, наприкінці січня МОЗ заяивло, що українські кріобанки не будуть утилізувати заморожені репродуктивні клітини загиблих військових. Держава зацікавлена у продовженні роду всіх українців.

Додамо, народний депутат й голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький запевнив, що діти військовослужбовців, які були зачаті завдяки кріоконсервації, матимуть такі самі соціальні гарантії, як і інші діти українських захисників. Для цього було внесено відповідні поправки до цивільного і сімейного кодексів України.

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16:11 Про що свідчить відео вибуху на Воткінському військовому заводі

16:10 В Одесі шукають донорів крові з різними групами — хто може допомогти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

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13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

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12:45 Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

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11:45 Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

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