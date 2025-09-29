США думає про передачу ракет Tomahawk Україні — ефір Ранок.LIVE

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що влада США обговорює можливість передачі ракет Tomahawk НАТО для передачі Києву. Втім, остаточне рішення буде за Трампом.

Про це і не тільки поговорите в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 29 вересня

Серед головних тем — вибори в Молдові та реакція прокремлівських сил, нові консультації між США та РФ, позиція НАТО щодо російських провокацій та питання гарантій безпеки для України. Буде акцент і на військовому блоці: ситуація на фронті, нові точки запуску російських дронів, удари у відповідь та перспективи отримання Україною крилатих ракет Tomahawk.

Окремо говоритимуть про права людини: обмін полоненими, злочини РФ проти українських військовополонених і цивільних, а також можливу відмову Москви від співпраці з ОБСЄ. У мобілізаційному сегменті йтиметься про перспективи служби після завершення війни, умови контрактів, соціальні виклики та захист прав мобілізованих.

У блоці про ветеранів обговорюватимуть бюджетні пріоритети на 2026 рік, проблеми працевлаштування та ініціативи щодо розширення штату Офісу Президента військовими з бойовим досвідом. Також увага приділятиметься ситуації у Херсоні після обстрілів, підготовці до опалювального сезону, економічним перспективам та угодам у сфері корисних копалин зі США.

Запрошені гості:

Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"

Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан

Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр

Сергій Куніцин — народний депутат першого скликання, голова дорадчої консультаційної ради при Президентові України у справах захисників, ветеранів, сімей загиблих та померлих

Сергій Хлань — народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій

Олег Гетман — економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи

Нагадаємо, також Джей Ді Венс заявив, що в Кремлі зробили заяву щодо переговорів.

Також в ЗМІ з'явилась інформація від джерел, що король Великої Британії Чарльз ІІІ нібито зміг у розмові переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна зможе протистояти Росії.