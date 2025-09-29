Видео
США думает о передаче ракет Tomahawk Украине — эфир Ранок.LIVE

США думает о передаче ракет Tomahawk Украине — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2025 г. 8:00

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти США обсуждают возможность передачи ракет Tomahawk НАТО для передачи Киеву. Впрочем, окончательное решение будет за Трампом.

Об этом и не только поговорите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 29 сентября

Среди главных тем — выборы в Молдове и реакция прокремлевских сил, новые консультации между США и РФ, позиция НАТО относительно российских провокаций и вопрос гарантий безопасности для Украины. Будет акцент и на военном блоке: ситуация на фронте, новые точки запуска российских дронов, ответные удары и перспективы получения Украиной крылатых ракет Tomahawk.

Отдельно будут говорить о правах человека: обмен пленными, преступления РФ против украинских военнопленных и гражданских, а также возможный отказ Москвы от сотрудничества с ОБСЕ. В мобилизационном сегменте речь пойдет о перспективах службы после завершения войны, условиях контрактов, социальных вызовах и защите прав мобилизованных.

В блоке о ветеранах будут обсуждать бюджетные приоритеты на 2026 год, проблемы трудоустройства и инициативы по расширению штата Офиса Президента военными с боевым опытом. Также внимание будет уделяться ситуации в Херсоне после обстрелов, подготовке к отопительному сезону, экономическим перспективам и соглашениям в сфере полезных ископаемых с США.

Приглашенные гости:

  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Дмитрий Пелых — начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан
  • Павел Лакийчук — руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI"
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
  • Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр
  • Сергей Куницын — народный депутат первого созыва, председатель совещательного консультационного совета при Президенте Украины по делам защитников, ветеранов, семей погибших и умерших
  • Сергей Хлань — народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета
  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий
  • Олег Гетман — экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

Напомним, также Джей Ди Вэнс заявил, что в Кремле сделали заявление о переговорах.

Также в СМИ появилась информация от источников, что король Великобритании Чарльз III якобы смог в разговоре убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина сможет противостоять России.

