Зменшення податків та зарплати вчителям — ефір з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про збитки України через війну.
Про що говоритиме в ефірі Гетманцев
Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:
- Який кінець війни сподобається українцям?
- Що впливає на допомогу від ЄС та США?
- Чому в Україні податки нижчі, ніж у ЄС?
- Скільки потрібно платити вчителям?
- Яка головна проблема у біженців?
- Навіщо Україні експортувати зброю?
Нагадаємо, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд планує повторно переглянути прожитковий мінімум.
Крім того, нещодавно стало відомо, що в уряді розглядають можливість внесення змін до державного бюджету через додаткові потреби у секторі безпеки й оборони.