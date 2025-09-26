Зменшення податків та зарплати вчителям — ефір з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про збитки України через війну.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:

Який кінець війни сподобається українцям?

Що впливає на допомогу від ЄС та США?

Чому в Україні податки нижчі, ніж у ЄС?

Скільки потрібно платити вчителям?

Яка головна проблема у біженців?

Навіщо Україні експортувати зброю?

Нагадаємо, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд планує повторно переглянути прожитковий мінімум.

Крім того, нещодавно стало відомо, що в уряді розглядають можливість внесення змін до державного бюджету через додаткові потреби у секторі безпеки й оборони.