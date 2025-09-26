Уменьшение налогов и зарплаты учителям — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет об убытках Украины из-за войны.
Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.
О чем будет говорить в эфире Гетманцев
Гетманцев в эфире подробно будет раскрывать такие темы:
- Какой конец войны понравится украинцам?
- Что влияет на помощь от ЕС и США?
- Почему в Украине налоги ниже, чем в ЕС?
- Сколько нужно платить учителям?
- Какая главная проблема у беженцев?
- Зачем Украине экспортировать оружие?
Напомним, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство планирует повторно пересмотреть прожиточный минимум.
Кроме того, недавно стало известно, что в правительстве рассматривают возможность внесения изменений в государственный бюджет из-за дополнительных потребностей в секторе безопасности и обороны.