Уменьшение налогов и зарплаты учителям — эфир с Гетманцевым

Уменьшение налогов и зарплаты учителям — эфир с Гетманцевым

26 сентября 2025 г. 21:00

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет об убытках Украины из-за войны.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Гетманцев в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

  • Какой конец войны понравится украинцам?
  • Что влияет на помощь от ЕС и США?
  • Почему в Украине налоги ниже, чем в ЕС?
  • Сколько нужно платить учителям?
  • Какая главная проблема у беженцев?
  • Зачем Украине экспортировать оружие?

Напомним, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство планирует повторно пересмотреть прожиточный минимум.

Кроме того, недавно стало известно, что в правительстве рассматривают возможность внесения изменений в государственный бюджет из-за дополнительных потребностей в секторе безопасности и обороны.

