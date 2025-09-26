Уменьшение налогов и зарплаты учителям — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет об убытках Украины из-за войны.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Гетманцев в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

Какой конец войны понравится украинцам?

Что влияет на помощь от ЕС и США?

Почему в Украине налоги ниже, чем в ЕС?

Сколько нужно платить учителям?

Какая главная проблема у беженцев?

Зачем Украине экспортировать оружие?

Напомним, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство планирует повторно пересмотреть прожиточный минимум.

Кроме того, недавно стало известно, что в правительстве рассматривают возможность внесения изменений в государственный бюджет из-за дополнительных потребностей в секторе безопасности и обороны.