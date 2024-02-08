В законе о хранении репродуктивных клеток военных не урегулированы наследственные споры — адвокат

Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о хранении репродуктивных клеток военнослужащих в среду, 7 февраля. Однако проблема, с которой пришлось столкнуться — наследственные отношения, которые пока никак не урегулированы.

Об этом рассказала председатель Комитета по гражданскому, семейному и наследственному праву Ассоциации работников Украины, адвокат Елена Сибирцева в эфире Ранок.LIVE.

Проблемы закона о хранении репродуктивных клеток военнослужащих

Так, согласно изменениям, внесенным в Верховной Раде, закон позволяет бесплатно хранить биоматериал военнослужащих три года после их смерти. Впрочем, по словам Елены Сибирцевой, это практически не решает вопрос. Ведь на этом этапе возникает другая проблема — наследственные отношения. Их пока никак не урегулировали.

"Какое бы распоряжение лицо не дало при жизни, кому бы он ни дал возможность распоряжаться этими клетками на случай смерти, все распоряжения, данные за жизнь, не имеют силы в случае смерти. На сегодняшний день нет четкого урегулирования, каким образом клетки могут наследоваться" , — сказала Сибирцева.

Она добавила, что могут возникнуть существенные проблемы на этапе, когда наследники не добьются согласия между собой, кому репродуктивные клетки могут перейти.

Кроме того, не урегулирован вопрос о наследовании для детей, зачатых благодаря криоконсервации.

"Гражданский кодекс оставил их вне круга. Сейчас нет нормы, которая регулировала бы возможность осуществить ими такое наследование", — добавила адвокат.

Напомним, в конце января Минздрав заявил, что украинские криобанки не будут утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных. Государство заинтересовано в продолжении рода всех украинцев.

Добавим, народный депутат и председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заверил, что дети военнослужащих, которые были зачаты благодаря криоконсервации, будут иметь такие же социальные гарантии, как и другие дети украинских защитников. Для этого были внесены соответствующие поправки в гражданский и семейный кодексы Украины.