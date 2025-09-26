Потужна заява Каллас щодо США — ефір День.LIVE

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що США не можуть перекладати весь тягар підтримки України на Європу. Вона нагадала, що Америка є найбільшим союзником у НАТО і повинна брати ключову участь у допомозі Україні.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
- Юрій Романюк — голова всеукраїнської ГО "Україна в НАТО";
- Олег Пендзин — виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу;
- Михайло Цимбалюк — нардеп від фракції "Батьківщина";
- Денис Попович — військовий аналітик;
- Сергій Старенький — адвокат;
- Олексій Леонов — нардеп від фракції "Слуга народу";
- Ігор Попов — політолог.
Нагадаємо, раніше Марк Рютте заявив, що НАТО можуть вдатися до крайніх заходів у разі загрози з боку РФ. Літаки супроводжуватимуть за межі території Альянсу.
Водночас Ердоган сумнівається у довготривалості підтримки України Європою. На його думку, нинішня ситуація несе загрозу для всього світу.