Потужна заява Каллас щодо США — ефір День.LIVE

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що США не можуть перекладати весь тягар підтримки України на Європу. Вона нагадала, що Америка є найбільшим союзником у НАТО і повинна брати ключову участь у допомозі Україні.

Гості ефіру

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Юрій Романюк — голова всеукраїнської ГО "Україна в НАТО";

Олег Пендзин — виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу;

Михайло Цимбалюк — нардеп від фракції "Батьківщина";

Денис Попович — військовий аналітик;

Сергій Старенький — адвокат;

Олексій Леонов — нардеп від фракції "Слуга народу";

Ігор Попов — політолог.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте заявив, що НАТО можуть вдатися до крайніх заходів у разі загрози з боку РФ. Літаки супроводжуватимуть за межі території Альянсу.

Водночас Ердоган сумнівається у довготривалості підтримки України Європою. На його думку, нинішня ситуація несе загрозу для всього світу.