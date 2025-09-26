Відео
Потужна заява Каллас щодо США — ефір День.LIVE
Потужна заява Каллас щодо США — ефір День.LIVE

Потужна заява Каллас щодо США — ефір День.LIVE

26 вересня 2025 р. 13:17

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що США не можуть перекладати весь тягар підтримки України на Європу. Вона нагадала, що Америка є найбільшим союзником у НАТО і повинна брати ключову участь у допомозі Україні.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Юрій Романюк — голова всеукраїнської ГО "Україна в НАТО";
  • Олег Пендзин — виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу;
  • Михайло Цимбалюк — нардеп від фракції "Батьківщина";
  • Денис Попович — військовий аналітик;
  • Сергій Старенький — адвокат;
  • Олексій Леонов — нардеп від фракції "Слуга народу";
  • Ігор Попов — політолог.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте заявив, що НАТО можуть вдатися до крайніх заходів у разі загрози з боку РФ. Літаки супроводжуватимуть за межі території Альянсу. 

Водночас Ердоган сумнівається у довготривалості підтримки України Європою. На його думку, нинішня ситуація несе загрозу для всього світу.

