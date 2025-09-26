Мощное заявление Каллас по США — эфир День.LIVE

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что США не могут перекладывать все бремя поддержки Украины на Европу. Она напомнила, что Америка является крупнейшим союзником в НАТО и должна принимать ключевое участие в помощи Украине.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Юрий Романюк — председатель всеукраинской ОО "Украина в НАТО";

Олег Пендзин — исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба;

Михаил Цимбалюк — нардеп от фракции "Батькивщина";

Денис Попович — военный аналитик;

Сергей Старенький — адвокат;

Алексей Леонов — нардеп от фракции "Слуга народа";

Игорь Попов — политолог.

Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что НАТО могут прибегнуть к крайним мерам в случае угрозы со стороны РФ. Самолеты будут сопровождать за пределы территории Альянса.

В то же время Эрдоган сомневается в долговременности поддержки Украины Европой. По его мнению, нынешняя ситуация несет угрозу для всего мира.