Мощное заявление Каллас по США — эфир День.LIVE

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что США не могут перекладывать все бремя поддержки Украины на Европу. Она напомнила, что Америка является крупнейшим союзником в НАТО и должна принимать ключевое участие в помощи Украине.
Гости эфира
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Юрий Романюк — председатель всеукраинской ОО "Украина в НАТО";
- Олег Пендзин — исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба;
- Михаил Цимбалюк — нардеп от фракции "Батькивщина";
- Денис Попович — военный аналитик;
- Сергей Старенький — адвокат;
- Алексей Леонов — нардеп от фракции "Слуга народа";
- Игорь Попов — политолог.
Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что НАТО могут прибегнуть к крайним мерам в случае угрозы со стороны РФ. Самолеты будут сопровождать за пределы территории Альянса.
В то же время Эрдоган сомневается в долговременности поддержки Украины Европой. По его мнению, нынешняя ситуация несет угрозу для всего мира.