Мощное заявление Каллас по США — эфир День.LIVE

Мощное заявление Каллас по США — эфир День.LIVE

26 сентября 2025 г. 13:17

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что США не могут перекладывать все бремя поддержки Украины на Европу. Она напомнила, что Америка является крупнейшим союзником в НАТО и должна принимать ключевое участие в помощи Украине.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Юрий Романюк — председатель всеукраинской ОО "Украина в НАТО";
  • Олег Пендзин — исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба;
  • Михаил Цимбалюк — нардеп от фракции "Батькивщина";
  • Денис Попович — военный аналитик;
  • Сергей Старенький — адвокат;
  • Алексей Леонов — нардеп от фракции "Слуга народа";
  • Игорь Попов — политолог.

Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что НАТО могут прибегнуть к крайним мерам в случае угрозы со стороны РФ. Самолеты будут сопровождать за пределы территории Альянса.

В то же время Эрдоган сомневается в долговременности поддержки Украины Европой. По его мнению, нынешняя ситуация несет угрозу для всего мира.

