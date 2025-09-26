Відео
Угорські дрони-розвідники в небі над Україною — ефір Вечір.LIVE
Угорські дрони-розвідники в небі над Україною — ефір Вечір.LIVE

Угорські дрони-розвідники в небі над Україною — ефір Вечір.LIVE

26 вересня 2025 р. 17:53

Угорські дрони-розвідники порушили український повітряний простір. Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 26 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
  • Лілія Гриневич — міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.);
  • Юрій Гаврилечко — економічний експерт;
  • Віталій Кулик — футуролог;
  • Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій;
  • Катерина Одарченко — політтехнолог, партнер компанії "SIC Group USA";
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа.

Нагадаємо, що у одній із країн НАТО вже третій день поспіль закривають аеропорти через невідомі дрони.

Нардепка Галина Янченко пояснила, чому ці дрони не збивають.

Потужна заява Каллас щодо США — ефір День.LIVE

Потужна заява Каллас щодо США — ефір День.LIVE

26 вересня 2025 р. 13:17
НАТО пригрозило збивати російські літаки — ефір Ранок.LIVE

НАТО пригрозило збивати російські літаки — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2025 р. 08:00
Важлива заява Зеленського про відносини зі США — ефір Вечір.LIVE

Важлива заява Зеленського про відносини зі США — ефір Вечір.LIVE

25 вересня 2025 р. 17:57
США готують нову зброю для України — ефір День.LIVE

США готують нову зброю для України — ефір День.LIVE

25 вересня 2025 р. 13:22
Європа вигадала, як відмовитися від нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

Європа вигадала, як відмовитися від нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2025 р. 08:00
Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

24 вересня 2025 р. 20:42
Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

24 вересня 2025 р. 19:03
Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

24 вересня 2025 р. 18:08

