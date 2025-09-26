Угорські дрони-розвідники в небі над Україною — ефір Вечір.LIVE

Угорські дрони-розвідники порушили український повітряний простір. Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 26 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олег Постернак — політтехнолог;

Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;

Лілія Гриневич — міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.);

Юрій Гаврилечко — економічний експерт;

Віталій Кулик — футуролог;

Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій;

Катерина Одарченко — політтехнолог, партнер компанії "SIC Group USA";

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа.

Нагадаємо, що у одній із країн НАТО вже третій день поспіль закривають аеропорти через невідомі дрони.

Нардепка Галина Янченко пояснила, чому ці дрони не збивають.