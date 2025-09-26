Венгерские дроны-разведчики в небе над Украиной — эфир Вечір.LIVE

Венгерские дроны-разведчики нарушили украинское воздушное пространство. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 26 сентября.
Гости эфира Вечер.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Олег Постернак — политтехнолог;
- Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
- Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.);
- Юрий Гаврилечко — экономический эксперт;
- Виталий Кулик — футуролог;
- Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;
- Екатерина Одарченко — политтехнолог, партнер компании "SIC Group USA";
- Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело.
Напомним, что в одной из стран НАТО уже третий день подряд закрывают аэропорты из-за неизвестных дронов.
Нардеп Галина Янченко объяснила, почему эти дроны не сбивают.