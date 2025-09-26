Видео
Венгерские дроны-разведчики в небе над Украиной — эфир Вечір.LIVE

Венгерские дроны-разведчики в небе над Украиной — эфир Вечір.LIVE

26 сентября 2025 г. 17:53

Венгерские дроны-разведчики нарушили украинское воздушное пространство. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 26 сентября.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
  • Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.);
  • Юрий Гаврилечко — экономический эксперт;
  • Виталий Кулик — футуролог;
  • Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;
  • Екатерина Одарченко — политтехнолог, партнер компании "SIC Group USA";
  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело.

Напомним, что в одной из стран НАТО уже третий день подряд закрывают аэропорты из-за неизвестных дронов.

Нардеп Галина Янченко объяснила, почему эти дроны не сбивают.

