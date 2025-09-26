Венгерские дроны-разведчики в небе над Украиной — эфир Вечір.LIVE

Венгерские дроны-разведчики нарушили украинское воздушное пространство. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 26 сентября.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Олег Постернак — политтехнолог;

Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования;

Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.);

Юрий Гаврилечко — экономический эксперт;

Виталий Кулик — футуролог;

Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;

Екатерина Одарченко — политтехнолог, партнер компании "SIC Group USA";

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело.

Напомним, что в одной из стран НАТО уже третий день подряд закрывают аэропорты из-за неизвестных дронов.

Нардеп Галина Янченко объяснила, почему эти дроны не сбивают.