Україна
Головна arrow Відео arrow Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE arrow
Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2025 р. 08:00

17:50 Трамп видав неочікувані накази генералам США — ефір Вечір.LIVE

13:03 Україна отримає мільярди від ЄС — ефір День.LIVE

08:00 Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

17:45 У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

13:00 Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

10:34 Зеленський і Туск оголосять спільну заяву в Польщі — прямий ефір

09:45 Важлива зустріч глав МЗС у Варшаві — пряма трансляція

08:00 США думає про передачу ракет Tomahawk Україні — ефір Ранок.LIVE

21:00 Зменшення податків та зарплати вчителям — ефір з Гетманцевим

17:53 Угорські дрони-розвідники в небі над Україною — ефір Вечір.LIVE

17:50 Трамп видав неочікувані накази генералам США — ефір Вечір.LIVE

13:03 Україна отримає мільярди від ЄС — ефір День.LIVE

08:00 Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

17:45 У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

13:00 Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив важливу заяву щодо завершення повномасштабної війни. Глава МЗС зазначив, що Україна готова до перемовин.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 30 вересня.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Україна хоче завершити війну до кінця 2025 року і готова до будь-яких переговорів, — Сибіга;
  • Сибіга сказав, що зустріч в Нью-Йорку між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом додала додаткову дипломатичну динаміку українським мирним зусиллям.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Сибіга заявив, що відтепер на території Росії не буде жодного безпечного місця — йдеться про військові об'єкти РФ.

Крім того, Сибіга заявляв про те, що країни Європи мають бути рішучими й демонструвати сильну позицію щодо Росії.

06:33 День захисників України — що одесити бажають героям

06:30 Краще купувати зараз — який популярний продукт скоро подорожчає

06:30 У "Резерв+" неточні дані — чи треба йти до ТЦК

06:25 З дощем і мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

06:20 Вчені винайшли новий спосіб вирощування алмазів — деталі

06:12 Оформлення тимчасової реєстрації — що треба знати українцям

06:10 Додаткові 25% — хто може розраховувати на доплати до пенсії

06:02 ПАРЄ назве премію на честь загиблої у полоні РФ Вікторії Рощиної

06:01 В Ощадбанку назвали способи екстреного блокування карт — деталі

05:53 Гроші за загиблого військового — куди звертатись

17:50 Трамп видав неочікувані накази генералам США — ефір Вечір.LIVE

13:03 Україна отримає мільярди від ЄС — ефір День.LIVE

08:00 Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

17:45 У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

13:00 Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

