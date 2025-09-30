Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив важливу заяву щодо завершення повномасштабної війни. Глава МЗС зазначив, що Україна готова до перемовин.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 30 вересня.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Україна хоче завершити війну до кінця 2025 року і готова до будь-яких переговорів, — Сибіга;

Сибіга сказав, що зустріч в Нью-Йорку між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом додала додаткову дипломатичну динаміку українським мирним зусиллям.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Сибіга заявив, що відтепер на території Росії не буде жодного безпечного місця — йдеться про військові об'єкти РФ.

Крім того, Сибіга заявляв про те, що країни Європи мають бути рішучими й демонструвати сильну позицію щодо Росії.