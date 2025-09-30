Сибига сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал важное заявление относительно завершения полномасштабной войны. Глава МИД отметил, что Украина готова к переговорам.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 30 сентября.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Украина хочет завершить войну до конца 2025 года и готова к любым переговорам, — Сибига;

Сибига сказал, что встреча в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом добавила дополнительную дипломатическую динамику украинским мирным усилиям.

Напомним, что недавно Андрей Сибига заявил, что отныне на территории России не будет ни одного безопасного места — речь идет о военных объектах РФ.

Кроме того, Сибига заявлял о том, что страны Европы должны быть решительными и демонстрировать сильную позицию в отношении России.